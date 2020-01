Avião ucraniano com mais de 100 passageiros cai perto do aeroporto de Teerã

Reza Jafarzadeh, porta-voz da Organização de Aviação Civil do Irã, disse à televisão estatal que havia 167 passageiros e 9 tripulantes. Ainda segundo as autoridades iranianas, não há sobreviventes.

O voo 752 da Ukraine International Airlines partiu com quase uma hora de atraso, às 6h12, e tinha como destino o Aeroporto Internacional Boryspil, em Kiev, na Ucrânia.

Imagem de julho de 2017 mostra Boeing 737 da Ukraine International Airlines, semelhante à aeronave envolvida num desastre perto do Aeroporto de Teerã nesta quarta-feria (8) — Foto: Jack Guez/AFP

O site da emissora do Catar Al-Jazeera, citando a imprensa iraniana, diz que a queda aconteceu perto de Parand, um subúrbio de Teerã.

Em seu perfil no Twitter, a Boeing escreveu que está ciente das notícias sobre o acontecido no Irã e que está coletando mais informações.

A queda do avião aconteceu poucas horas após o Irã ter disparado mísseis contra duas bases aéreas que abrigam tropas dos EUA no Iraque, em resposta à morte do general Qassem Soleimani. Não há informações sobre relação entre os dois casos.