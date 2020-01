Backer pede mais tempo para recolher todas as cervejas de sua marca

A Cervejaria Backer informou nesta terça-feira (14) que acionou a Justiça para ter mais tempo para fazer orecall de todas as cervejas de todas as suas marcas. Medida foi imposta pelo Ministério da Agricutura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para preservar a saúde dos consumidores.

“A empresa informa que acionou a justiça porque precisa de mais tempo para se programar para atender, da melhor maneira possível, a medida de recall solicitada pelo Mapa”, diz a nota da empresa, que acionou a Justiça na segunda-feira (13).

A comercialização dessas bebidas está suspensa até que seja descartada a possiblidade de contaminação por subtâncias tóxicas ao ser humano dos demais produtos. SaibaAQUIquais são as 21 cervejas produzidas pela Backer.

“A Backer segue atendendo a todas as exigências das autoridades e reafirma seu compromisso com o cumprimento de todas as medidas solicitadas pelos órgãos”, concliu a fabricante.

Na última sexta-feira (10), o Mapa interditou a fábrica da cervejaria como medida cautelar, enquanto as investigações sobre as susbtâncias tóxicas encontradas na cerveja Belorizontina.

Foram apreendidos 139 mil litros de cerveja engarrafada e 8.480 litros de chope. Também foram lacrados tanques e demais equipamentos de produção.