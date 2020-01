Backer pede que clientes não bebam Belorizontina, independente do lote

A diretora de marketing da Backer, Ana Paula Lebbos, pediu, na manhã desta terça-feira (14), que os clientes não consumam a cerveja Belorizontina, independente do lote. Em entrevista coletiva concedida na fábrica da empresa, localizada no bairro Olhos d’Água, na região Oeste de Belo Horizonte, Lebbos mostrou-se “assustada” com o ocorrido e afirmou que preza por todos os consumidores da bebida.

“O que eu preciso agora é que não bebam Belorizontina, seja quaisquer que sejam os lotes. Quero que meu cliente esteja protegido. Por isso, não beba, seja qual lote for. Não sei o que está acontecendo”, implorou Lebbos.

Ainda segundo a dirigente, todas as Belorizontinas produzidas estão no tanque investigado e, por não saber como a substância dietilenoglicol se propagou, é prudente que ninguém consuma o produto.

“Sabemos que todas as Belorizontinas são feitas no tanque que está sendo investigado. Sabendo ou não (o motivo da contaminação), gostaria que ninguém bebesse essa cerveja”, concluiu.