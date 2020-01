Bebê morta em batida estava em carro para não se assustar com fogos do Ano Novo, diz pai

(ATUALIZAÇÃO: Inicialmente, esta reportagem informou que Robson é policial militar, mas não mencionava que ele atua como bombeiro. A reportagem foi atualizada às 12h30) Com o impacto, Viviane – que estava sendo amamentada no colo da mãe – foi lançada para a frente e bateu a cabeça no para-brisa. Ela foi hospitalizada e chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu. A equipe da PM que foi até o local da batida constatou que Robson Fabiano Gabriel, de 47 anos, apresentava sinais claros de embriaguez. Ele chegou a ser preso em flagrante e levado para o Presídio Militar Romão Gomes, mas foi solto após passar por audiência de custódia. OG1ainda não conseguiu localizar a defesa do bombeiro. Segundo o pai de Viviane, Juliano Chavier da Silva, por volta de meia-noite a mulher levou a bebê e a filha de 3 anos para o carro, que estava parado na porta da casa da família, na Rua Angelina Zupardo Carneiro, no Jardim Santa Filomena II. “Minha mulher ficou no banco da frente com os vidros fechados e veio o policial”, conta. Juliano Silva lembra que o policial bateu primeiro em outro carro que estava estacionado na mesma rua e depois atingiu o carro dele, onde estavam a esposa e as filhas. Policial que provocou acidente com morte de bebê deve responder por homicídio culposo A mãe não ficou ferida na batida. Já a menina de 3 anos sofreu uma lesão na testa e já teve alta do hospital. A bebê bateu a cabeça no parabrisa e passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu na Santa Casa de Itatiba. Em nota, a Polícia Militar disse que acompanha o andamento das investigações e que, como Robson não estava a trabalho, por enquanto não será afastado de suas funções. O boletim de ocorrência – registrado antes da morte de Viviane – diz que ele vai responder por lesão corporal culposa (quando não há intenção de cometer o crime) na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante. O corpo de Viviane foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí (SP) e aguarda liberação para ser enterrado no Cemitério Municipal de Itatiba. Mãe estava amamentando filha, quando carro foi atingido por outro veículo — Foto: Arquivo Pessoal

em uma colisão em Itatiba (SP), tinha sido levada ao carro – estacionado na rua – para não se assustar com o barulho dos fogos do réveillon, segundo informações do pai. O veículo foi atingido na traseira por outro, dirigido por um soldado da PM que atua no Corpo de Bombeiros em Campinas (SP).