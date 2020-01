Belorizontina: Secretaria de Saúde de MG amplia investigação da síndrome nefroneural para novembro de 2019

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou, na tarde deste domingo (12), que ampliou a investigação epidemiológica da síndrome nefroneural para o mês de novembro de 2019.

A SES-MG disse que os trabalhos são apenas por medida de precaução e são conduzidos pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde.

Segundo a SES-MG, o objetivo é descobrir se houve nesse período a ocorrência de casos de síndrome nefroneural e, caso sejam identificados casos semelhantes, se as vítimas da síndrome consumiram a cerveja em questão.

Foi emitida pela SES-MG uma nota técnica com essa orientação para todos os profissionais médicos do estado.

Ainda de acordo com a SES-MG, a investigação em um primeiro momento considera um maior número de casos e, ao longo das apurações, com mais informações, vai sendo alterada a definição de caso.

Mais duas pessoas estão com sintomas da síndrome que matou homem em Minas

A polícia investiga se a presença da substância tóxica dietilenoglicol encontrada em amostras da cerveja Belorizontina, da Backer, pode ser a causa da internação de nove pessoas e da morte de um homem. As autoridades que apuram os casos não afirmam se dois moradores do interior estão entre os nove casos. Exames de sangue detectaram a presença do dietilenoglicol em três pacientes.

O mesmo material foi detectado em duas garrafas da Belorizontina lacradas do lote 1348, linhas de produção L1 e L2, entregues pelas famílias de duas vítimas de intoxicação. As bebidas foram compradas no bairro Buritis, Região Oeste da capital mineira.

Como os exames confirmaram a intoxicação, a SES-MG informou que o protocolo de tratamento dos pacientes internados mudou. Antes, eles estavam sendo tratados para combater os sintomas apresentados, agora eles estão recebendo medicamentos específicos para neutralizar os efeitos do dietilenoglicol.

Em Viçosa, uma mulher foi internada depois de passar mal. Segundo o diretor do hospital, Sergio Pinheiro, a paciente deu entrada na unidade na última quinta-feira (9), com sintomas similares aos da síndrome nefroneural. Ela relatou ter consumido a Belorizontina.

Em São Lourenço, um dentista que esteve em BH no fim do ano e tomou a cerveja precisou fazer hemodiálise. Ele veio neste sábado para a capital mineira fazer o tratamento específico. “O quadro neurológico regrediu bastante, a parte renal ele continua fazendo tratamento de diálise”, disse o secretário de Saúde de São Lourenço, Wilton Negreiros Junqueira.

Dois moradores de Belo Horizonte, um de Araxá, no Centro-Oeste, e outro de Pouso Alegre, no Sul do estado, que compraram garrafas da cerveja Belorizontina, registraram boletim de ocorrência.

O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) apreendeu mais de 16 mil litros de cerveja na fábrica. A produção foi interditada preventivamente.

O Ministério da Justiça deu prazo até a próxima terça-feira (13) para a Backer apresentar um plano para os consumidores devolverem as cervejas já compradas, ou então apresentar provas de que não é responsável pela contaminação.

A cervejaria destaca que não foi “responsabilizada administrativamente ou penalizada judicialmente” por causa da intoxicação.

Em dezembro do ano passado, a Backer chegou a registrar um boletim de ocorrência contra um ex-funcionário. Ele foi demitido e teria feito ameaças.

O dietilenoglicol é usado em grandes indústrias, nos processos de resfriamento. A Associação Brasileira de Cervejas Artesanais informou que a substância raramente é usada pelas fábricas de cerveja. A Backer alega que não usa esse produto. Mas afirma que usa o monoetilenoglicol.

“Ontem foi feito uma perícia na fábrica e foi arrecadado notas fiscais da utilização do componente monoetilenoglicol, logicamente a empresa tem sua versão e a investigação vai definir se realmente há a utilização do dietilenoglicol por parte da empresa ou não”, afirmou o chefe da Polícia Civil de Minas, delegado Wagner Pinto.

O monoetilenoglicol tem fórmula muito parecida com o dietilenoglicol. Em caso de ingestão, pode provocar sintomas semelhantes.