Bem avaliado, Rio de Janeiro recebe nota 8,7 de turistas pela estadia na cidade

RIO — Foi animado, e corrido. Menos de 12 horas após passar o réveillon na Praia de Copacabana, a arquiteta argentina Nair Frederico, de 29 anos, terminava sua primeira visita ao Pão de Açúcar. Acompanhada pelo namorado, Agustin Guasco, ela teceu elogios à cordialidade dos cariocas e às belezas da cidade. Nair está entre os 1,7 milhão de turistas, estrangeiros e brasileiros, que vieram ao Rio para a virada do ano. Um número recorde, 21,4% maior do que o réveillon anterior (1,4 milhão). A alta levou à ocupação total dos hotéis na noite do dia 31, segundo pesquisa do Sindicato dos Meios de Hospedagens do Município do Rio de Janeiro (SindHotéis Rio). Além de cartões-postais tradicionais, como Pão de Açúcar, Cristo Redentor e Arpoador, que ficaram lotados, a cidade viu este ano novos pontos turísticos crescerem (a região do Porto Maravilha) e aparecerem (a roda-gigante Rio Star).

— As pessoas são muito gentis, dão informações e tratam bem os turistas. De transporte, utilizamos Uber e o metrô, e não tivemos qualquer problema, mesmo nos horários de maior movimento — ressaltou Nair.

Uma pesquisa da Riotur com 1.312 turistas revelou que a maioria dos visitantes veio de São Paulo (29,6%). No “censo” do réveillon carioca — que levou 2,9 milhões de pessoas para a queima de fogos em Copacabana —, aparecem em seguida Goiás (14,1%) e Rio Grande do Sul (12,5%). Setenta por cento chegaram ao Rio de avião, 22% de ônibus e 8% de carro. A maior parte se hospedou em hotel (55,6%); 18,5% em casa de parentes; 7,4% em apart hotel/flat; e outros 7,4% em casa ou apartamento alugado. A pesquisa também avaliou a estada na cidade, recebeu nota média de 8,7, na escala de 0 a 10.

— São números fantásticos — disse Marcelo Alves, presidente da Riotur, que citou o transporte como um dos desafios para as próximas festas de virada de ano. — Precisamos nos atentar à questão da mobilidade; a limpeza foi exemplar e os bloqueios funcionaram bem.

O levantamento foi feito entre os dias 26 e 31 no posto de atendimento ao turista na Praia de Copacabana. Entre os visitantes de outros estados, 59,3% são homens e 40,7%, mulheres. Na fatia de estrangeiros, o percentual muda um pouco: 62,1% são homens e 37,9%, mulheres. A maioria deles ficou em hotel (62,1%), albergue (15,2%) e apart hotel/flat (13,6%). Para eles, o Rio também está bem na fita, com nota média de 8,6.

Pela primeira vez no Rio, o croata Miloš Ivaz, de 32 anos, já foi ao Pão de Açúcar e planeja visitar Corcovado e Santa Teresa. Acompanhado do amigo sérvio Jovan Andelic, de 29 anos, ele disse que sua maior dificuldade até agora foi encontrar pessoas que falem inglês em todos os locais, problema que ele contornou com criatividade (leia-se gestos).

— Encontrar quem fale inglês fora das áreas turísticas é mais difícil. Mas dá para se comunicar gesticulando — comentou Ivaz, que está na cidade há quatro dias.

Os argentinos Nair e Agostín criticam a falta de mapas espalhados pela cidade Foto: Agência O Globo

Em outro ponto turístico da cidade, o Corcovado, a advogada argentina Janete Córdoba, de 25 anos, disse que também não encontrou problemas para chegar aos locais que queria visitar:

— Se fosse para melhorar algo, seria a distribuição de mapas. Não achei nenhum.

As principais atrações da cidade foram lembradas na queima de fogos de 14 minutos, que teve como tema “Amor à cada vista”, com imagens projetadas em telões instalados na areia. Inaugurada no dia 6 de dezembro, a roda-gigante é novata nessa lista. Ontem, 2.611 pessoas visitaram a atração, na Região Portuária, de onde se tem uma vista pouco usual da cidade — o recorde de bilhetes vendidos, 5.400, foi na semana passada.

As irmãs Carla e Bruna Rodrigues entraram na roda ontem. Nascidas em Belo Horizonte, elas se consideram “mineiras de alma carioca’’.

— Muitas pessoas falam da insegurança. Mas nos pontos turísticos não vimos nada.

Nem todas as experiências, contudo, são positivas. A segurança e o atendimento ao turista ainda precisam ser aprimorados, como atestou o médico alemão Paul Schmitz, na manhã de ontem, na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), no Leblon. Em seu segundo dia no Rio, ele foi assaltado na orla e precisou esperar 50 minutos para registrar a ocorrência:

— Sei que é ano novo, mas tudo parece ser muito lento.

(Colaborou Giselle Ouchana)