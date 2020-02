Blocos do Rio levam quase um milhão de foliões às ruas no último fim de semana do pré-carnaval

Quase um milhão de pessoas se divertiram no pré-carnaval no Rio no último fim de semana antes do carnaval, segundo a Riotur. O número (936.050 mil pessoas) é quase o dobro do mesmo período do ano passado, quando 500 mil pessoas se divertiram no carnaval de rua.

Um dos mais cheios, o Bloco da Preta, fez uma homenagem às mulheres e levou 320 mil pessoas ao Centro do Rio na manhã de domingo (16). Este ano, a cantora Preta Gil abriu o desfile no chão, com a regravação da marchinha de carnaval Ô Abre alas, de Chiquinha Gonzaga.

Bloco da Preta arrastou 320 mil pessoas pelas rua do Centro do Rio na manhã deste domingo (16) — Foto: Fernando Maia / Riotur

“Ô Abre alas que eu quero passar, ô Abre alas que eu quero passar, quem disse que eu não estou no meu lugar, quem disse que eu tenho que agradar”, cantou Preta.

Com uma fantasia que representa a ancestralidade e os orixás, a cantora usou uma roupa toda feita de crochê.

Preta Gil abre o desfile do Bloco da Preta desfilando no chão, ao lado do público — Foto: Carlos Brito / G1

Também no Centro, o Fogo e Paixão animou 45 mil pessoas no Largo de São Francisco. Já o Suvaco do Cristo arrastou outras 35 mil pessoas por ruas do Jardim Botânico, na Zona Sul, e o bloco infantil Gigantes da Lira agitou um público de 4 mil pessoas por ruas de Laranjeiras, também na Zona Sul da cidade.

Multidão tomou conta do Largo de São Francisco, no Centro, durante apresentação do bloco Fogo e Paixão — Foto: Lívia Torres / TV Globo

Banda da Barra, Empolga às 9 e Escravos da Mauá puxaram a lista dos blocos de pré-carnaval carioca na tarde e noite de domingo.

Integrantes do bloco Escravos da Mauá lembraram das empregadas que podiam ir para a Disney — Foto: Divulgação: Fernando Maia / Riotur

A tradicional Banda da Barra fez o seu 35º desfile e levou 30 mil pessoas para as ruas da Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

O Empolga fez um desfile parado na Praia de Ipanema, com a participação do Afroreggae, que agitou 7 mil pessoas, segundo a Riotur.

A partir das 18h, o Escravos animaram 9 mil foliões na Gamboa. O tradicional bloco do Largo de São Francisco da Prainha desfilou com o tema “Samba da Alegria Resistente”.

Desfile do bloco Escravos da Mauá na tarde de domingo (16) na Zona Portuária do Rio — Foto: Divulgação: Fernando Maia / Riotur

A tarde de domingo teve ainda atrações como o Pipoca e Guaraná, na Praça Xavier de Brito, na Tijuca, Zona Norte.

Também teve ensaio da Orquestra Voadora na Quinta da Boa Vista. O bloco desfila no dia 25 no Aterro do Flamengo.

No sábado (15), Céu na Terra, em Santa Teresa, e Chora Me Liga, no Centro, arrastaram 120 mil foliões pelas ruas da cidade.

Fantasia no bloco Céu na Terra faz brincadeira com crise na água da Cedae — Foto: Alexandre Macieira/ Riotur

Já o Simpatia é Quase Amor fez um desfile crítico na Praia de Ipanema, na Zona Sul. O bloco criou a marchinha “Não põe hora no meu bloco” aproveitando a polêmica sobre a mudança do horário do desfile proposto pela prefeitura este ano.

As fantasias, tanto as prontas, como as inventadas, fizeram referências aos problemas com a água. A Letra do Suvaco do Cristo e do Xupa Mas Não Baba fizeram sátira ao assunto.

Folião usa a criatividade para fazer crítica à crise da água no Rio — Foto: Lívia Torres / TV Globo

Fantasias fazem sátira à crise da água no Rio de Janeiro — Foto: Elisa Soupin / G1

O Imprensa que eu Gamo, que desfilou no dia 8 de fevereiro, também abordou os problemas com a água ao dizer que o “povo vai tomando no Guandu”.

Confira o público em alguns dos principais blocos do Rio:

Simpatia É Quase Amor – 150 mil

Chora Me Liga – 110 mil

Chá da Alice – 35 mil

Bloco Brasil – 11 mil

Céu Na Terra – 9 mil

Bloco da Preta – 320 mil

Fogo e Paixão – 45 mil

Suvaco de Cristo – 35 mil

Banda da Barra – 30 mil

Cordão do Boitatá – 18 mil

Escravos da Mauá – 9 mil

Se Não Quiser Me Dar, Me Empresta – 7 mil

Empolga às 9 – 7 mil

Gigantes da Lira – 4 mil

Preta Gil canta ‘Abre Alas’ com convidadas

Foliões se divertem no bloco ‘Suvaco do Cristo’, na Zona Sul do Rio

Desfile do Suvaco do Cristo na Rua Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio — Foto: Reprodução / GloboNews

Gigantes da Lira desfilou na manhã deste domingo (16) em Laranjeiras — Foto: Affonso Andrade / G1

Grupo faz crítica a crise da água durante desfile do Bloco da Preta no Centro do Rio — Foto: Carlos Brito / G1 Rio

Saúde fez 53 atendimentos nos blocos de rua

Até as 14h de domingo (16), os quatro postos médicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) fizeram 53 atendimentos nos circuitos onde houve desfile de blocos.

Sete pacientes precisaram ser transferidos para hospitais da rede municipal.

Os postos funcionaram em Ipanema, no Centro (Largo da Carioca e Praça Ana Amélia) e em Copacabana (Praça do Lido). Eles contam com estrutura para atender as emergências e solucionar a maioria dos casos, evitando que os pacientes precisem ser levadas a hospitais.