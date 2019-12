Bolívia dá prazo de 72 horas para embaixadora do México e diplomatas espanhóis deixarem o país

A presidente interina daBolívia,Jeanine Añez, declarou a embaixadora doMéxicono país,María Teresa Mercado, e outros doisdiplomatas espanhóiscomo personas non gratas na Bolívia, informa o jornal “El Deber” nesta segunda-feira. Com isso, o governo boliviano deu prazo de 72 horas para que deixem o país.

— Foto: Luis Gandarillas/AP Photo “Foi cometido um grave atentado à soberania e à democracia da Bolívia, que devem ser respeitadas”, afirmou Añez em declaração à imprensa. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, determinou o retorno da embaixadora ao país, diante do risco à sua segurança. Desde a semana passada, a embaixada do México na Bolívia é palco de controvérsia entre os países, após ex-ministros e funcionários do governo de Evo Morales se refugiarem no edifício diplomático mexicano. Eles são acusados pelo governo boliviano de fraude eleitoral e terrorismo. Na sexta-feira, houve uma tentativa de invasão da embaixada mexicana na Bolívia, com uso de dois veículos diplomáticos espanhóis, mas forças de segurança da Bolívia interceptaram os veículos que chegassem à embaixada.