Bolsonaro anuncia cerca de R$ 900 milhões em verbas federais e liberação do saldo do FGTS para vítimas das chuvas em MG, ES e RJ

Verba será dividida entre os três estados. O presidente sobrevoou nesta quinta-feira (30) cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte afetadas pelas tempestades de janeiro.

já havia autorizado o repasse de R$ 7,7 milhões de recursos da União para a Prefeitura de Belo Horizonte . O dinheiro será usado para reparar os danos causados pela maior chuva já registrada na capital mineira em 110 anos.

Bolsonaro sobrevoou junto com sete ministros e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) as cidades de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Raposos, Ibirité e Sabará.

“O governo veio com sete ministros pra cá, apresentar o que foi conseguido até o momento por parte da área federal. Primeiro, cumprimento o governador por sua pronta resposta ao problema ocorrido, com esse momento difícil no estado. Bem como aos prefeitos aqui atingidos”, disse ele.

Cidade de Raposos, na Grande BH, continua tomada por lama e entulho — Foto: Rodrigo Franco

Em Minas Gerais, 55 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que castigam o estado desde a última sexta-feira (24). De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil nesta quinta-feira (30), já são 44.929 desalojados e 8.259 desabrigados no estado. São 101 cidades em situação de emergência e outras cinco que decretaram estado de calamidade pública.

No Espírito Santo, subiu para dez o número de mortes nesta quinta-feira. Ao todo, 16 cidades do estado estão em situação de emergência e duas em estado de calamidade pública.

No Norte e Noroeste do Rio, há 16 mil pessoas desabrigadas em dez municípios, dos quais oito em situação de emergência. Duas pessoas morreram em razão das chuvas.

Iconha foi uma das cidades mais destruídas pela chuva no ES — Foto: Reprodução/TV Gazeta

