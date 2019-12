Bolsonaro avisa que “nova busca” atingirá outro filho seu

Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta terça-feira (24/12/2019) que já está sendo preparada uma nova operação de busca e apreensão na casa de um outro filho seu, que não o senador Flávio Bolsonaro (PSL), alvo de uma operação recente da Justiça.

O presidente não citou o nome do outro filho que seria alvo, mas disse se tratar de uma perseguição à sua família e que a operação a ser realizada tem o objetivo de “plantar provas falsas” contra sua família. A entrevista foi dada ao programa Brasil Urgente, da Band.

“Querem fazer uma busca e apreensão na casa de outro filho meu, plantando provas falsas dentro da casa dele. Isso é um jogo de poder sujo”, disse o presidente ao reclamar das investigações que estão sendo conduzidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro que investigam um esquema de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro liderado por Flávio Bolsonaro.

“Quando os caras fazem uma busca e apreensão, as famílias que têm suas casas invadidas ficam marcadas em suas ruas. Isso tudo está acontecendo e é um crime o que esses caras estão fazendo”, disse o presidente.

Bolsonaro voltou a reclamar do vazamento de informações sobre as apurações. “O processo está correndo em segredo de Justiça. Como é que se justifica esse vazamento o tempo todo?”, questionou o presidente, que também disse que os investigadores querem colocar no “colo dele” o assassinato da vereadora do PSol, Marielle Franco, e de seu motorista, Anderson Gomes, atentado ocorrido no Rio de Janeiro em março de 2018.

