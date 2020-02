Bolsonaro conta 2 mentiras grotescas sobre vídeos de apoio a ato golpista

Que o presidente Jair Bolsonaro fala o que lhe dá na telha, sem qualquer compromisso com os fatos, com a lógica, com a língua, com a moral, com a boa educação, com os bons costumes… Bem, não há nisso grande novidade. Optar, no entanto, pela mentira mais descarada — que só pode mesmo mobilizar a súcia de idiotas que o aplaudem por princípio —, bem, aí já é de lascar e só contribui para desmoralizar o país, assustar investidores e atrair o apoio de pistoleiros disfarçados de empreendedores destes novos tempos…

Tanto na entrevista que concedeu ontem às portas do Palácio da Alvorada como na malfadada “live” desta quinta, Bolsonaro voltou a atacar a jornalista Vera Magalhães, do Estadão — chegou a cobrar dela que tenha “vergonha na cara” —, e apelou a duas mentiras grotescas. Sim, é preciso ter vergonha na cara!

Segundo o presidente, Vera teria afirmado que ele próprio gravou vídeos convocando para os protestos do dia 15. Isso nunca aconteceu. A informação, correta e confirmada, tornada pública pela jornalista dava conta de que o presidente havia passado adiante, via WhatsApp, vídeos que faziam a convocação para os atos.

E, como ele mesmo admite, fez isso.

Mas achou que uma mentira era coisa pouca. Sabem como é esse negócio de vergonha na cara — ou da falta dela. Então veio a outra. Segundo o presidente, os vídeos se referem a 15 de março de… 2015.

Transcrevo trecho de um deles. Ao som do Hino Nacional, uma daquelas vozes com entonação de mela-cueca golpista, afirma o seguinte:

“Ele foi chamado a lutar por nós. Ele comprou a briga por nós. Ele desafiou os poderosos por nós. Ele quase morreu por nós. Ele está enfrentando a esquerda corrupta e sanguinária por nós. Ele sofre calúnias e mentiras por fazer o melhor para nós. Ele é a nossa única esperança de dias cada vez melhores. Ele precisa de nosso apoio nas ruas. Dia 15 de março, vamos mostrar a força da família brasileira. Vamos mostrar que apoiamos Bolsonaro e rejeitamos os inimigos do Brasil. Somos, sim, capazes, e temos um presidente trabalhador, incansável, cristão, patriota, capaz, justo, incorruptível. Dia 15 de março, todos nas ruas apoiando Bolsonaro”.

Entre as imagens que ilustram a estupidez, está a da facada.

Bolsonaro precisa nos apresentar a pessoa que fez esse vídeo há cinco anos, não é? Não só adivinhou que ele levaria uma facada cinco anos depois como anteviu que seria presidente da República.

Sim, é uma questão de vergonha na cara. Ou da falta dela.

Sem contar que nem é preciso ser muito sagaz para notar que se tenta associar a figura de Bolsonaro à do próprio Jesus Cristo.

Imaginem… Ele é nosso Salvador.

Um Cristo que faz sinal de arma com as mãos, que defende e justifica a tortura, que quer arrancar do Congresso licença para matar, que não tem receio de apelar a mentiras as mais descaradas.

Fico pensando naqueles vetustos senhores de quatro estrelas que o cercam, todos afinados com a, como é mesmo?, defesa da pátria.

Defesa da pátria? Contra quem?

Ah, sim: emendado com o ataque a Vera, veio a esperança. Bolsonaro agora parece apostar suas fichas no jornalismo da CNN Brasil, que, parece, ele tem a certeza de que será sério segundo seus critérios.

Donald Trump, seu amigo de fé, irmão, camarada, trata a CNN dos EUA mais ou menos como ele trata a Folha por aqui.

Que abordagem o presidente imagina que a CNN Brasil fará de seus vídeos e de suas mentiras ou do “foda-se” do general Heleno?