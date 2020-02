Bolsonaro dá nova versão sobre vídeo compartilhado com correligionários

O presidente Jair Bolsonaro deu uma nova versão para o vídeo compartilhado com correligionários, em sua conta pessoal no WhatsApp, na terça-feira (25). A publicação causou fortes protestos de ministros do Supremo, de políticos e entidades da sociedade civil.

Na quarta-feira (26), o presidente disse, por meio de redes sociais, que: “Tenho no WhatsApp algumas poucas dezenas de amigos onde, de forma reservada, trocamos mensagens de cunho pessoal”. Ele não contestou que os vídeos, convocando para manifestações organizadas por grupos de direita que apoiam o governo, se referissem a fatos atuais. Os atos foram convocados para protestar contra o Congresso e o Supremo Tribunal federal, mas Bolsonaro não citou os dois poderes em suas mensagens.

Na quinta-feira (27), Bolsonaro mudou a versão. Durante uma live transmitida pelo Palácio do Planalto, ele disse que o vídeo enviado por ele e revelado pela jornalista Vera Magalhães, do jornal “O Estado de S.Paulo”, é de 2015. A jornalista, fortemente atacada pelo presidente, foi a primeira a publicar dois vídeos compartilhados por ele no WhatsApp.

Logo após a live, a jornalista publicou uma sequência de vídeos enviados pelo presidente, na terça-feira. Para comprovar o que já tinha dito, Vera Magalhães mostrou três vídeos em sequência: no primeiro, o presidente está passeando de moto no Guarujá, onde passou o feriado do carnaval; no segundo, um vídeo que convoca para manifestações, onde constam fatos ocorridos em 2018, como a facada que feriu Bolsonaro; e o terceiro vídeo, também produzido por grupos manifestantes, que traz imagens do dia da posse de Bolsonaro. Todos os vídeos trazem registros de fatos posteriores a 2015.

No fim da tarde desta sexta-feira (28), Bolsonaro publicou um vídeo de 2015 em uma rede social, mas o vídeo não é nenhum dos que ele enviara a correligionários, pelo WhatsApp, como revelado pela jornalista Vera Magalhães e confirmado por outros veículos de imprensa como a Globo.