Bolsonaro despachava no gabinete de Flávio e Queiroz às sextas, diz Freixo

Marcelo Freixo (PSOL-RJ), que foi colega de legislatura de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, diz que “Bolsonaro sempre controlou os mandatos dos filhos com pulso muito forte. Inclusive havia um rodízio de pessoas e parentes entre os gabinetes”

247 – Marcelo Freixo (PSOL-RJ), que foi colega de legislatura de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio e presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito das Milícias, na mesma casa, em 2008, afirma que Bolsonaro controla o mandato de seus filhos com pulso forte.

“Bolsonaro, às sextas-feiras, quando deputado federal, era assíduo frequentador do gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa. Trabalhava de lá. Ele sempre controlou os mandatos dos filhos com pulso muito forte. Inclusive havia um rodízio de pessoas e parentes entre os gabinetes. Há indícios de que esse vínculo criminoso com ex-policial Fabrício Queiroz não começa, nem termina com Flávio, mas envolve toda família.”, disse ele ao blog do Sakamoto.