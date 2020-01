Bolsonaro diz a secretários que estudará recriação do Ministério da Segurança Pública

Junto com pedidos por mais recursos, a sugestão foi levada a Bolsonaro pelos secretários em audiência com o presidente no Palácio do Planalto. Em resposta, Bolsonaro disse que estudará o tema e dará uma resposta “o mais rápido possível”.

O Ministério da Segurança Pública foi criado em fevereiro de 2018 pelo então presidente Michel Temer, a partir de um desmembramento do Ministério da Justiça. Comandada pelo ex-deputado Raul Jungmann, a pasta ficou responsável por Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança.

Ao assumir a Presidência, em 2019, Bolsonaro optou por reunir novamente Justiça e Segurança em uma única pasta, chefiada pelo ministro Sérgio Moro. Agora, o presidente pode rever o modelo.

De acordo com o Palácio do Planalto, Moro não participou da reunião com os secretários estaduais. Segundo a assessoria, ele foi recebido em audiência por Bolsonaro pela manhã. O Ministério da Justiça informou que Moro não participou do encontro com os secretários porque estava em uma reunião sobre crimes cibernéticos com representantes do governo dos Estados Unidos.

A reunião de Bolsonaro com os secretários foi transmitida por meio da página do presidente em uma rede social. Ele comandou a reunião ao lado dos ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).

Na transmissão, Bolsonaro citou as demandas apresentadas e questionou os secretários sobre o retorno da pasta da Segurança.

“[A série de demandas] passa pela isenção de IPI para material de segurança, passa por questões de telefonia, passa por mais recursos com fundos, e em uma proposta também que trouxeram aqui, que seria a possibilidade da recriação do Ministério da Segurança”, disse Bolsonaro, que complementou:

“Talvez, pelo anseio popular de ter dificuldade nessa área, de ser talvez o ponto mais sensível em cada estado, essa possível recriação poderia melhor gerir a questão da segurança. É esse o entendimento dos senhores?”, indagou. Os secretários responderam ao presidente: “Exatamente”. Bolsonaro então afirmou que estudará todas as demandas apresentadas.

“Então, a gente vai estudar. Estudaremos essas questões aqui e daremos uma resposta o mais rápido possível”, disse o presidente.

O secretário de Segurança da Bahia, Maurício Teles Barbosa, que lidera o colégio nacional de secretários da área, afirmou que seria “oportuno” o estudo pelo governo federal de novas formas de financiamento para o setor. Ele aproveitou a fala para sugerir o retorno de um ministério exclusivo para segurança.

“Temos que tentar de uma certa forma dar um olhar pouco mais próximo à pasta da Segurança para que a gente tenha essas questões sendo tratadas de uma forma direta”, disse Barbosa.

Secretários participantes.

Além de Bolsonaro e ministros, participaram da reunião, segundo informou o Planalto, os seguintes secretários estaduais: