Bolsonaro diz que conversará com Ernesto Araújo sobre pedido de explicações do Irã

BRASÍLIA — O presidente JairBolsonaroafirmou nesta terça-feira que irá conversar com o ministro das Relações Exteriores,Ernesto Araújo, para decidir o que fazer após o Irã pedir explicações à diplomacia brasileira sobre o posicionamento do Brasil frente aos acontecimentos, no Iraque, que culminaram com a morte do general iranianoQassem Soleimani. Bolsonaro reafirmou repúdio ao terrorismo “em qualquer lugar do mundo” e disse que pretende manter comércio com o país persa.

— Estou aguardando o que haverá após essa convocação aí. Nós repudiamos terrorismo em qualquer lugar do mundo e ponto final — disse Bolsonaro, ao deixar o Palácio da Alvorada.

Leia:Tumulto em funeral de Soleimani deixa ao menos 40 mortos e 213 feridos

Como reação ao episódio, o Itamaraty divulgou uma nota, na última sexta-feira, respaldando indiretamente o assassinato do militar pelos Estados Unidos. O órgão condenou várias vezes o terrorismo e, sem citar nomes, usou uma linguagem diplomática para demonstrar que, para o governo brasileiro, o general iraniano e a própria Guarda Revolucionária poderiam ser classificados como terroristas.

Como o embaixador do Brasil naquele país, Rodrigo Azeredo, está de férias, a encarregada de negócios da embaixada, Maria Cristina Lopes, representou o governo brasileiro na reunião no Ministério das Relações Exteriores iraniano. O encontro foi confirmado pelo Itamaraty, mas o teor da conversa não foi revelado.

Ao ser questionado novamente sobre o assunto, o presidente disse que antes de comentar irá conversar com Ernesto:

— O Ernesto está fora do Brasil. Chegando aqui, vou conversar com ele. Eu costumo não conversar sobre certos assuntos sem antes ouvir o respectivo ministro.

Sobre a possibilidade do Brasil tomar atitude semelhante com o Irã, respondeu:

— Temos comércio com Irã e vamos continuar nesse comércio.

Artigo:Como um conflito de décadas com os EUA faz da vida dos iranianos uma montanha-russa

Bolsonaro não revelou detalhes da conversa da encarregada de negócios com a chancelaria iraniana:

— Se tivesse recebido, não ia falar, com todo respeito a você. Tem certas coisas que eu não posso falar, que a imprensa atrapalha. Eu não posso ter uma agenda aberta. Eu decido questões de interesse nacional que, se eu tornar público, interfere na Bolsa, por exemplo. Me reservo o direito de estadista, de presidente do Brasil, de não discutir esse assunto. Eu quero saber uma coisa. O Irã adotou alguma medida contra nós? Eu acho que não.

Bolsonaro também não quis comentar sua declaração, na segunda-feira, de que Soleimani, não era um general:

— General? Não, não, isso daí…Mais alguma pergunta aí?

O presidente igualmente não revelou se tratará sobre o assunto na reunião que tem marcada com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, na manhã desta terça.

— Tenho uma amizade, conheço o Fernando desde 1974. Discutimos tudo. Nós só não dormimos junto. O resto…