Bolsonaro diz que repórter tem ‘cara de homossexual terrível’; entidades de jornalistas reagem

Em determinado momento da entrevista, o presidente foi indagado sobre planos de transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém.

Repórter –O senhor ainda pretende ainda mudar a embaixada de Israel?

Bolsonaro –Você pretende se casar comigo um dia? Não seja preconceituoso! Você, você não gosta de loiro de olhos azuis? Isso é homofobia, vou te processar por homofobia. Não admito homofobia! Seu homofóbico! Você pretende se casar comigo? Responde! Não pretende? Nós inauguramos o escritório da Apex [Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos] com a presença de Benjamin Netanyahu [primeiro-ministro de Israel].

Repórter –O seu filho estava lá e disse que a embaixada ia ser transferida.

Bolsonaro –Olha, eu falo por mim. Meu filho fala por ele.

As associações de jornalistas também se manifestaram contra outra fala do presidente. Foi a resposta dele a uma pergunta a respeito dos desdobramentos da investigação do Ministério Público do Rio sobre o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), um dos filhos dele.

Um repórter perguntou o que Bolsonaro achava que deveria acontecer com o filho se ele tivesse cometido algum deslize.

“Você tem uma cara de homossexual terrível. Nem por isso eu te acuso de ser homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual”, respondeu.

O presidente foi indagado sobre o empréstimo que afirma ter feito a Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. O repórter perguntou se o presidente teria um comprovante da operação de empréstimo.

“Porra rapaz, pergunta para sua mãe o comprovante que ela deu para o seu pai, tá certo? Pelo amor de Deus. Comprovante, querem comprovante de tudo. Eu empresto R$ 2 mil. Ah, pelo amor de Deus. Você empresta, você empresta. Fica quieto, eu estou respondendo. Você faz, você tem nota fiscal desse relógio que está contigo no seu braço? Não tem. Não tem. Você tem nota fiscal do seu sapato? Não tem, porra. Tá certo? Você tem do seu carro? Aí você tem lá, talvez nem tem nota fiscal, mas tem lá do Dute, o documento lá. Tudo para o outro lado tem que ter nota fiscal, comprovante. Eu conheço o Queiroz desde 85. Nunca tive problema com ele. Pescava comigo, andava comigo no Rio de Janeiro. Tinha que ter um segurança comigo, andava com meu filho. Pô, aí de repente se ele fez besteira, responda pelos atos dele, tá ok?”, declarou.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal repudiou o que chamou de mais um violento ataque do presidente Jair Bolsonaro a jornalistas.

O sindicato citou levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), segundo o qual, neste ano, o presidente dirigiu ao menos um ataque à imprensa a cada três dias.

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), afirmou que o presidente assediou moralmente os repórteres e que teve atitude semelhante em mais de dez ocasiões neste ano.

A Abraji destacou ainda que apoiadores do presidente acentuam o clima de intimidação aos repórteres na porta do Alvorada. E a entidade ressaltou: