Bolsonaro diz que termina o ano sem denúncia de corrupção e com crescimento da economia

Em um pronunciamento de dois minutos em rede nacional, o presidente Jair Bolsonaro fez um balanço do primeiro ano de sua gestão e desejou Feliz Natal ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro. O presidente disse que chega ao fim de 2019 “sem denúncia de corrupção” e destacou os números positivos da economia e a diminuição da violência. “O governo mudou”, comemorou.

Apesar da investigação promovida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro que atinge o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) devido a suposto esquema de lavagem de dinheiro, e da investigação conduzida pela Polícia Federal sobre candidaturas laranjas do PSL durante a campanha eleitoral – partido ao qual Bolsonaro era filiado até o mês passado e pelo qual se elegeu – o presidente enfatizou que termina o ano sem “denúncia de corrupção”.

Em uma avaliação positiva de seu primeiro ano, Bolsonaro afirmou que “o mundo voltou a confiar no Brasil”, que as relações comerciais não são mais pautadas pelo “viés ideológico” e que foi bem sucedido ao nomear 22 ministros pelo critério técnico.

Ele ressaltou o crescimento da economia, a queda nos índices de criminalidade, o pagamento do 13º do Bolsa Família, o sucesso do Enem e do agronegócio.

Bolsonaro dirigiu-se aos brasileiros ao lado de Michelle, que usou uma camiseta estampada com o nome de “Jesus”. Ele disse que hoje os brasileiros têm um presidente que “valoriza a família, respeita a vontade de seu povo, honra seus militares e acredita em Deus”.

Ele agradeceu a população que lhe confiou a missão de presidir o Brasil e a Deus que lhe deu “uma segunda vida”, em alusão ao atentado a faca que sofreu durante a campanha. “Foi um ano de conquistas, a esperança voltou no Brasil”, celebrou. Michelle concluiu a mensagem, desejando um Brasil “mais solidário, mais inclusivo e mais justo” no ano que vem.