Bolsonaro diz ser inviável tirar brasileiros de locais com coronavírus: ‘custa caro’

247– Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira 31 ser “inviável” trazer brasileiros de locais com coronavírus, e ressaltou que isso só ocorreria com quarentena. Em declaração feita após a coletiva de imprensa do Ministério da Saúde sobre o tema, ele disse ainda se tratar de uma ação que cabe mais ao Congresso, por envolver recursos públicos.

“Se me arranjarem recursos e meios, começamos a arranjar (voos) a partir de agora”, declarou. “Custa caro um voo desses. Ali, se for fretar um voo é acima de 500 mil dólares o custo. Pode ser pequeno para o tamanho do orçamento brasileiro, mas depende da aprovação do Parlamento. Aí é com eles”, completou.

Segundo ele, o plano para o resgate envolve a realização de um exame prévio, para que ninguém que já apresente os sintomas do novo coronavírus seja trazido ao Brasil, e que os resgatados sejam submetidos a quarentena em hospitais de campanha do Exército.

“Nós não temos uma lei de quarentena. Ao trazer brasileiros para cá, coloca em quarentena, mas qualquer ação judicial manda a gente tirar. Se não estiver tudo redondinho no Brasil, não vamos buscar ninguém. Quem vier para cá tem que se submeter aos trâmites.”

Outros países, como Japão, Estados Unidos e Austrália, têm tirado seus cidadãos de Wuhan, cidade chinesa localizada na província de Hubei e foco principal do vírus. Os brasileiros no local reclamaram de falta de orientação do governo brasileiro.