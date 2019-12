Bolsonaro fala sobre câncer em entrevista e emociona ao citar possível amputação

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, deu uma importante entrevista, na qual fala sobre um problema de saúde bastante sério, um possível câncer. Recentemente, a figura política mais importante do país passou por exames e médicos teriam suspeitado que o líder da direita estaria com um câncer de pele.

Os especialistas pediram uma biópsia do material, mas nada foi encontrado, como revela Bolsonaro em uma emocionante entrevista dada neste sábado, 21 de dezembro, no portal de notícias R7. Segundo o próprio político, ele não teria problemas, por exemplo, de amputar qualquer membro ou pedaço do corpo.

“Foi feita uma biópsia e não deu nada. Se fosseum câncer, qual o problema? Falaria. Se tem de cortar a orelha, tira, pô. Não estou preocupado com isso. Sempre fui relaxado com a minha saúde”, disse o presidente na conversa, onde emocionou ao falar sobre a sua saúde. Lembrando que Bolsonaro, desde que levou a facada em 2018, chama a atenção pela forma como tem se recuperado.

Bolsonaro diz se tem chances de novo partido criado por ele disputar eleição presidencial

Após ter uma disputa com o PSL, o presidente tenta criar o próprio partido, o Aliança Brasil. Ele, no entanto, diz que a legenda ainda não deve ter qualquer condição de disputar um pleito em 2020, quando acontecem as eleições municipais em todo o Brasil.

“A chance é 1%. Não tenho obsessão por formar o partido. Acho que Deus até me ajuda porque você sabe que eleições municipais não influenciam muito nas próximas”, explicou o presidente ao falar sobre o tema relevante.