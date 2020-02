Bolsonaro pede para Camilo negociar com PMs: “Resolva esse problema, que é do seu estado”

Bolsonaro diz que GLO para o Ceará não é eterna e pede para Camilo negociar com policiais (Foto: Reprodução)



Durante sua transmissão ao vivo (Live) semanal, o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), comentou sobre a situação da paralisação da Polícia Militar do Ceará. Ele afirmou que essa questão precisa ser resolvida pelo governador do Estado, pois a vigência da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) emitida por ele não seria eterna.

O pronunciamento do presidente ocorreu um dia após o governador Camilo Santana (PT), solicitar a prorrogação da atuação das forças nacionais no Ceará. A atuação dos militares se encerra nesta sexta-feira, 28. Na live Bolsonaro reforçou que a questão da paralisação dos PMs no Ceará é uma questão estadual que precisa ser resolvida pelos poderes do Estado.

“O governador do Ceará, o senhor Camilo, que entrou em contato conosco, pediu GLO, foi atendido por oito dias. Que resolva esse problema, que é do seu estado. Tá certo?. Isso é melhor para todo mundo. Negocie com sua Polícia Militar e chegue a um bom termo nesta questão. Estamos torcendo para isso, que a GLO minha não é ad aeternum (termo em latim que significa “para sempre”), no passado era, com outro presidente, comigo não é”, afirmou o presidente. A fala de Bolsonaro sobre o assunto ocorre entre os 5m10s e 9m35s da live desta quinta-feira, 27.

A declaração do presidente ocorreu um dia após o deputado estadual Júlio César, líder do Governo na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE), ter afirmado que esperava a confirmação da prorrogação da GLO para o Estado até esta sexta-feira, 28. Apesar da fala de Jair Bolsonaro, a questão da prorrogação da GLO ainda carece de um posicionamento oficial.

Bolsonaro ainda ressaltou sua procura por apoio para aprovação do projeto de lei que busca conceder Exclusão de Ilicitude para militares e agentes de segurança pública, de modo que eles recebam condições especiais no julgamento de qualquer ação, legal ou ilegal, cometida durante o exercício de seus trabalhos. “Nós precisamos de uma retaguarda jurídica para essa questão da GLO”

Logo depois, o presidente disse que é preciso que o Excludente de Ilicitude seja aprovado para que ele tenha “tranquilidade para assinar GLO”. Ao continuar seu pedido por apoio, Bolsonaro declarou: “Nós queremos atender os governadores, mas, agora, os governadores tem que ter ciência, né, que precisam nos apoiar para que o parlamento vote o excludente de ilicitude”.

Além disso, o presidente reconheceu os esforços de Camilo diante das negociações com os policiais amotinados, mas cobrou mais esforços do governador. “A gente espera que o governador se empenhe o máximo possível para buscar uma solução para esse caso, de modo que os policiais possam voltar a cumprir seu trabalho normalmente”, disse Bolsonaro.

Confira Live completa

27/02 – 23h24min – Prisão dos PMs por crime de deserção é mantida pela Justiça

27/02 – 23h04min – Policiais militares rejeitam proposta do Governo

27/02 – 21h29min – Câmeras de segurança registram série de roubos no bairro Pedras

27/02 – 20h23min – Bolsonaro pede para Camilo negociar com PMs: “Resolva esse problema, que é do seu estado”

27/02 – 20h20min – Vídeo e fotos: Força Aérea brasileira faz sobrevoo de segurança em Fortaleza

27/02 – 14h52min – Pauta dos PMs apresentada em comissão inclui anistia criminal e salário de R$ 4.923 para soldados

27/02 – 14h07min – Após conversa com Moro, Bolsonaro deve prorrogar Forças Armadas no Ceará

27/02 – 14h17min – Depois da primeira reunião da Comissão, interlocutor da PM vai ao 18º Batalhão com esperança de acordo

27/02 – 14h06min – É mentira que haverá atraso de pagamento dos salários de servidores estaduais

27/02 – 13h09min – Expectativa é de que a prorrogação da GLO saia até esta sexta-feira, diz deputado

26/2 – 20h02min – Camilo pede que Bolsonaro autorize permanência do Exército no Ceará por mais tempo

26/2 – 19h13min – Policiais já estão parados há muito mais tempo que em 2012

26/2 – 18h52min – Defensoria cria observatório para receber denúncias durante motim da PM

26/2 – 18h16min – Exército informa redução de 35% no número de homicídios no Ceará

26/2 – 17h01min – Sem divulgar números, Exército diz que Operação Mandacaru reduziu assassinatos no Ceará

26/2 – 16h18min – “Eles perderam e agora estão confinados radicalizando”, diz Ciro sobre motim na PM

26/2 – 15h29min – Coronel do Exército é escolhido para representar PMs em comissão

26/2 – 15h03min – Forças armadas reforçam segurança no entorno da Arena Castelão na tarde desta quarta-feira

26/2 – 14h50min – Cabo Sabino e Coronel Walmir Medeiros são eleitos como representante e mediador dos policiais amotinados

26/2 – 14h02min – Jovem morta durante tiroteio em posto de combustível é sepultada nesta quarta-feira

26/2 – 13h38min – Comissão vai a quartel tomado por PMs para discutir fim de motim

26/2 – 12h51min – Liderança do motim dos PMs, Cabo Sabino diz que movimento é “exceção”

26/2 – 12h50min – OAB quer mediar negociação entre policiais militares e Governo do Estado

26/2 – 11h58min – Motoristas trafegam no sentido contrário da avenida Washington Soares para evitar suposto arrastão

26/2 – 10h56min – Nomes dos representantes da Comissão que atuará na paralisação dos policiais foram definidos

25/2 – 20h23min – MPCE orienta cerco em batalhões com amotinados para resguardar crianças

25/2 – 15h09min – Jovem morre vítima de bala perdida na madrugada desta terça de Carnaval em Fortaleza

25/2 – 13h20min – 43 policiais militares desertores foram presos desde o início da paralisação da PM

25/2 – 12h02min – Sobe para 170 número de assassinatos registrados no Ceará desde início da paralisação de PMs

25/2 – 10h55min – Armado, subtenente do Corpo de Bombeiros é preso após desacatar policiais civis

24/2 – 18h35min – Juíza nega pedido para bloqueio de contas de associações policiais

24/2 – 18h01min – Prefeito é agredido por PMs durante Carnaval; agente alega cusparada

24/2 – 16h35min – Ceará registra 25 crimes violentos neste domingo e número de homicídios chega a 147

24/2 – 15h11min – Camilo agradece apoio do Governo Federal e reforça: ‘ninguém está acima da lei’

24/2 – 14h51min – PMs retiram balaclavas para demonstrar seriedade do movimento

24/2 – 14h02min – Moro diz que “tudo está sob controle dentro do contexto relativamente difícil”

24/2 – 13h24min – Acompanhe entrevista coletiva com ministro Sergio Moro

24/2 – 12h59min – Veja vídeo do sobrevoo de Sergio Moro em Fortaleza

24/2 – 12h50min – Agenda de Sergio Moro não inclui visita ao batalhão ocupado pelos PMs

24/2 – 11h43min – Sergio Moro chega a Fortaleza para acompanhar operações da GLO

24/2 – 10h23min – Sobe para 230 o número de policiais afastados por suspeita de motim

24/2 – 8h47min – “Há forte conotação política no movimento dos PMs”, diz governador da Paraíba

24/2 – 0 hora -Exército reforça segurança do Aterrinho da Praia de Iracema

23/2 – 20h25min – 37 PMs são presos por não se apresentarem para trabalhar no Carnaval

23/2 – 18h56min – Forças Armadas atuam com blindados e helicópteros em ações durante o Carnaval

23/2 – 16h37min – Travesti é assassinada no Centro na madrugada de Carnaval

23/2 – 16h18min – Carlos Bolsonaro fala de “nariz nervoso do Ceará” e Ciro diz: “Seremos pior pesadelo de sua família”

23/2 – 14h42min – Policiais do Cotam recuperam veículo roubado, apreendem dois adolescentes e prendem dois adultos após arrastões

23/2 – 13h17min – 122 pessoas foram assassinadas desde o início de motim de policiais

23/2 – 13h13min- Mais um homicídio é registrado em Aracati durante Carnaval

23/2 – 12h47min – Governo abre processo contra Cabo Sabino, suspende prerrogativas e manda reter arma e distintivo

23/2 – 12h10min – Exame mostra que Cid Gomes tem duas balas alojadas no corpo e que não serão removidas

23/2 – 11h42min – Cid Gomes recebe alta após ter levado tiro em cima de escavadeira

23/2 – 10h44min – Homem é assassinado no Benfica em festa de Carnaval

23/2 – 10h43min – Quem são os policiais militares sob máscara?

22/2 – 21h11min – 77 policiais militares não se apresentam à Operação Carnaval e são incluídos em lista de “desertores”

22/2 – 20h10min – Toinha Rocha responde ao Capitão Wagner: “Aceito seu desafio”

22/2 – 18h47min – Aracati cancela mela mela e arena de paredões, mas garante segurança na avenida

22/2 – 18h10min – Policiamento garante clima de segurança em polos do Carnaval neste sábado, 22

22/2 – 15h58min – Em coletiva, generais Cunha Mattos e Ulisses detalham operação Mandacaru

22/2 – 16h39min – Militares de outros estados se preparam para ir às ruas no Ceará

22/2 – 16h38min – Cid Gomes passa por perícia da Pefoce após ser levantada suspeita de que tiro seria de bala de borracha

22/2 – 16h01min – Fortalezenses relatam sensação de segurança e curtem no Horto Municipal

22/2 – 15h55min – Major Olímpio diz que policiais não terão anistia e serão expulsos. “Isso não é conduta de Polícia”

22/2 – 14h45min – Sérgio Moro e outros ministros vêm acompanhar operações no Ceará

22/2 – 14h05min – 12 homens são presos por suspeita de planejar crimes neste Carnaval em Paracuru

22/2 – 13h58min – Loja na Aldeota divulga que fechou as portas após receber ameças por telefone

22/2 – 13h17min – Em três dias, Ceará já registra 88 homicídios

22/2 – 12h58min – Rodrigo Maia diz que não há ambiente na Câmara para anistiar militares

22/2 – 12h01min – 168 policiais são afastados e têm porte de arma suspenso por suspeita de motim

22/2 – 11h59min – Quem são os intermediadores da paralisação dos militares no Ceará

22/2 – 11h24min – Homem se fantasia de escavadeira no Carnaval 2020 em Fortaleza

22/2 – 22h33min – Em transmissão ao vivo, Capitão Wagner critica ex-vereadora, deputados, MP e O POVO

22/2 – 22h14min – Novos bafômetros são utilizados em blitze nas rodovias estaduais

22/2 – 1h30min – Solução da crise da Polícia vai além do imediato

22/2 – 1h30min – Exército fará segurança do Carnaval da Região Metropolitana de Fortaleza

22/2 – 0 hora – Um alerta sobre os “monstros milicianos”

21/2 – 20h15min – Carnaval de Sobral terá segurança privada e efetivo ampliado da Guarda Municipal

21/2 – 19h34 min – Amotinados ocupam sede do Raio em Sobral, bloqueando também acesso do Ciopaer

21/2 – 18h44min – Cinco PMs são afastados das funções após comentários na internet sobre reajuste salarial

21/2 – 18h04min – Em videoaula no Youtube, Capitão Wagner diz que greve de militar é transgressão grave

21/2 – 17h38min – Exército emprega 2,5 mil homens para segurança no Ceará

21/2 – 17h24min – Forças Armadas não vêm para desalojar motins nem invadir quartel, diz senador

21/2 – 16h23min – Camilo visita quartéis e delegacias: “Não se justifica o que alguns estão fazendo no Ceará”

21/2 – 16h17min – Governo Bolsonaro: Ministros da Defesa e AGU virão ao Ceará na próxima semana

21/2 – 16h02min – Nas praias, nas serras e no sertão, prefeituras do Ceará confirmam festas de Carnaval

21/2 – 15h37min – Carnaval de Beberibe está confirmado

21/2 – 15h09min – Major Olímpio é contra anistia para policiais amotinados

21/2 – 14h45min – Veja quais as punições previstas para militares que participem de paralisações

21/2 – 14h09min – Blog do Eliomar – Capitão Wagner diz que Bolsonaro fez pelo Ceará o que Dilma não fez quando PMs pararam

21/2 – 13h58min – Mesmo com paralisação da PM, Prefeitura de Tauá mantém toda programação do Carnaval

21/2 – 13h57min – Entidade de juízes pede a Aras que denuncie Cid por tentativa de homicídio

21/2 – 13h44min – Saiba quem é o general que comandará a segurança pública do Ceará nos próximos dias

21/12 – 13h41min – “O menos interessado nesse caos em Fortaleza sou eu”, afirma Capitão Wagner

21/2 – 13h36min – Solidariedade expulsa vereador que “articulou motim” em Sobral

21/2 – 13h27min – Ceará tem mais de homicídio por hora em dois dias com motim de policiais

21/2 – 13/06 – “Não sabem que vão se arrebentar”, diz senador pesselista sobre policiais militares que aderiram ao motim

21/2 – 13h01min – Aracati contrata segurança privada, terá contingente da PM e garante Carnaval

21/2 – 12h54min – Movimento nas ruas e terminais da Parangaba e Antônio Bezerra é normal nesta sexta-feira

21/2 – 12h54min – Comando da PM não reúne policiais para operação de Carnaval; apresentação seria nesta sexta

21/2 – 12h44min – “Por enquanto, as negociações estão paradas”, diz Capitão Wagner sobre motins no Ceará

21/2 – 12h42 – Camilo vai à Delegacia Geral agradecer Polícia Civil

21/2 – 12h36min – Município suspende aulas por causa da falta de policiais

21/2 – 12h27min – Noelio: PMs que mandaram fechar lojas estavam “preocupados com comerciantes”

21/2 – 12h24min – Blog do Eliomar – Capitão Wagner diz que movimento dos PMs prejudica sua candidatura a prefeito

21/2 – 12h24min – Prefeituras do Ceará cancelam festas pública de Carnaval devido à paralisação da Polícia Militar

21/2 – 12h23min – Senadores terão encontro com general Cunha Mattos nesta sexta-feira e se propõem a continuar diálogo

21/2 – 12h13min – “Estes que estão nos motins não representam a Polícia”, afirma Camilo

21/2 – 12h04min – Prefeitura de Paracuru cancela programação oficial de Carnaval devido à falta de segurança

21/2 – 11h59min – Capitão Wagner irá se reunir com comitiva de senadores e general do Exército na tarde desta sexta

21/2 – Opinião Érico Firmo – Por que Cid Gomes avançou com retroescavadeira contra policiais?

21/2 – 11h32min – Capitão Wagner fala sobre greve dos policiais militares ao vivo no Debates do Povo

21/2 – 11h26min – Secretaria da Segurança nega que CPRaio tenha aderido ao motim dos policiais militares

21/2 – 11h23min – “Não há acordo com quem age mascarado praticando crimes”, diz Camilo ao descartar anistia

21/2 – 11h04min – “Anistia de quem fizer motim é inegociável”, diz governador Camilo Santana

21/2 – 11h02min – “Se estamos em guerra urbana, temos que resolver o problema”, diz Bolsonaro sobre envio das Forças Armadas ao Ceará

21/02 – 10h06min – Forças Armadas se deslocam para quartéis e iniciam patrulhamento à tarde

21/2 – 9h25min – Blog do Eliomar – Câmara Municipal repercute a ação de PMs amotinados

21/2 – 8h49min – Blog do Eliomar – Camilo recebeu visita dos três senadores; Eduardo Girão divulga resultados

21/2 – 8h37min – Blog do Eliomar – Cúpula da Segurança define com Exército plano de ação no Ceará

21/02 -08h16min – Secretário André Costa traça plano de atuação das forças armadas

21/02 – 00h46min – Policiais rejeitam aceno do Governo e decidem permanecer parados

20/02 – 23h55min – Vídeo mostra momento em que Cid Gomes recebe um soco, antes de ser baleado

20/02 – 23h50min – Advogados de PMs mantidos presos por crime de revolta vão procurar entidades internacionais de Direitos Humanos

20/02 – 23h26min – OAB-CE cria comissão para apurar conflitos causados paralisação da Polícia

20/02 – 22h33min – Senadores chegam a Fortaleza para auxiliar em negociação sobre segurança

20/02 – 22h22min – Quadro clínico de Cid Gomes é estável e sem sinal de complicações na noite desta quinta-feira

20/02 – 22h05min – Bolsonaro diz que forças nacionais terão exclusão de ilicitude durante paralisação de policiais no CE

20/02 – 22h17min – Bolsonaro e Lorenzoni criticam Cid em live: “Uma irresponsabilidade, um desequilíbrio”, diz ministro

20/02 – 21h35min – Ivo Gomes muda foto em redes sociais para “retroescavadeira antifascista”

20/02 – 21h34min – Garantia da Lei e da Ordem no Ceará é publicada em edição extra do Diário Oficial da União

20/02 – 21h12min – Polícia Civil tem feito patrulhas no Ceará durante paralisação de militares

20/02 – 20h44min – Mulheres de PMs fazem corrente humana e oração em frente ao 18° batalhão de Fortaleza

20/02 – 19h39min – Áudio dentro de quartel em Sobral descreve o que seria o momento dos tiros contra Cid Gomes

20/2 – 19h08min – “A Globo bota a culpa em Jair Bolsonaro pelos tiros em Cid Gomes”, diz presidente

20/2 – 18h22min – Vídeo: grupo encapuzado toma viatura da Polícia Civil e cerca policiais na avenida Mister Hull

20/2 – 17h49min – Wagner se reúne com secretário da Segurança para pedir abertura de diálogo com governo

20/2 – 17h21min – Bolsonaro decreta Garantia da Lei e da Ordem e Exército fará segurança nas ruas no Ceará

20/2 – 16h40min – MP-CE recomenda suspensão de jogos no Castelão caso paralisação dos policiais militares continue

20/2 – 16h39min – Tropas do Exército já estão de prontidão para atuar no Ceará após Camilo pedir Garantia da Lei e da Ordem

20/2 – 16h16min – “Se eu fosse governador, estariam todos demitidos”, diz Ciro sobre policiais amotinados

20/2 – 15h35min – Justiça mantém prisão de PMs presos armados em manifestação no 18º BPM

20/2 – 15h05min – “Cid Gomes agiu como Simón Bolívar para libertar a América”, diz Salmito

20/2 – 14h45min – Mais de 300 inquéritos contra policiais militares foram instaurados

20/2 – 14h14min – Osmar Baquit critica BO registrado por Capitão Wagner e deputados do Rio de Janeiro e Amazonas

20/2 – 13h50min – Motim de PMs – Sarto apela à razão durante pronunciamento e se solidariza com Cid Gomes

20/2 – 13h35min – Capitão Wagner faz B.O. contra Cid Gomes por tentativa de homicídio

20/2 – 13h31min – Grupo encapuzado invade Cavalaria da PM mas não consegue retirar viaturas

20/2 – 13h12min – Homem é baleado na entrada do Fórum de Sobral

20/2 – 13h08min – Dupla criminosa rende funcionários e assalta loja em shopping no bairro Sapiranga

20/2 – 13h01min – Cid Gomes chega a Fortaleza e é transferido em ambulância

20/2 – 12h36min – Heitor Férrer diz que Cid Gomes desrespeitou Camilo e agiu como “governador de fato”

20/2 – 12h28min – Líder do governo na AL-CE defende Cid Gomes e afirma que “tiros foram para matar”

20/2 – 12h26min – Cid Gomes é transferido para hospital de Fortaleza; Ciopaer faz o transporte do senador

20/2 – 11h49min – Com demanda de reajuste salarial em pelo menos sete estados, tensão entre governadores aumenta

20/2 – 11h37min – Tropas da Força Nacional desembarcam em Fortaleza na manhã desta quinta

20/2 – 11h24min – Heitor Férrer: “É o tiro que está suavizando o crime do senador”

20/2 – 11h18min – Cid divulga vídeo em agradecimento à equipe médica e segue para Fortaleza

20/2 – 11h17min – Policiais militares amotinados querem diálogo com governador Camilo Santana, afirma Soldado Noelio

20/2 – 11h14min – Capitão Wagner e mais dois deputados registram BO contra Cid Gomes por tentativa de homicídio

20/2 – 11h12min – Mulher baleada em tentativa de assalto é hospitalizada, mas não resiste a ferimentos e morre

20/2 – 11h07min – Em vídeo, Cid agradece equipe médica e promete ajudar hospital

20/2- 10h54min – Ivo Gomes chega ao Hospital onde Cid está internado

20/2 – 10h25min – Haddad: “Há clara tentativa de desestabilizar um dos melhores governos da história do CE”

20/2 – 10h13min – Ciro a Eduardo Bolsonaro: “Será necessário que nos matem antes de milícia controlar Ceará como sua família fez no Rio”

20/2 – 10h12min – Força Nacional chegará em Fortaleza em dois voos; primeiro desembarque é previsto para esta manhã

20/2 – 10h05min – Centro de Sobral amanhece com ruas movimentadas; comerciantes seguem apreensivos

20/2 – 9h50min – 300 agentes da Força Nacional devem ser remanejados para o Ceará, diz secretário

20/2 – 9h41min – Força Nacional desembarca nesta manhã de quinta-feira em Fortaleza

20/2 – 9h14min – Cid Gomes deixa UTI

20/2 – 8h47min – Policial é detido no Crato suspeito de atear fogo em carro; motivação seria críticas à paralisação no Estado

20/2 – 8h21min – Junto aos policiais amotinados no 18º BPM, deputado Noelio diz que ataque a Cid Gomes foi legítima defesa

20/2 – 8h18min – Guarda Municipal – Hora de reforço extra

20/2 – 7h18min – OAB/CE quer mediar acordo entre Governo do Estado e PMs

20/2 – 7h04min – Cid Gomes deixa UTI e vai para enfermaria; quadro clínico é estável

20/2 – 6h36min – Rua de Batalhão em Sobral é liberada; escavadeira usada por Cid Gomes seguia no local

20/2 – 0h24min – Para André Figueiredo, covardia e violência de alguns policiais militares foram guiadas pelo oportunismo eleitoral

20/2 – 0 hora – Governo e policiais têm que ceder, defende Capitão Wagner

20/2 – 0 hora – Tropas federais chegam nesta quinta ao Ceará

20/2 – 0 hora – Análise: Tiro em Cid Gomes é ápice de escalada insana

20/2 – 0 hora – Medo não muda rotina na Capital

20/2 – 0 hora – Carnaval, hotéis, apreensão e tropas federais

20/2 – 0 hora – Cid Gomes é baleado ao avançar contra policiais amotinados em Sobral

19/2 – 23h53min – Vídeo: antes de ser baleado, Cid Gomes fez discurso chamando policiais de “bandidos”

19/2 – 23h52min – Imprensa internacional repercute ataque a Cid Gomes: “Senador brasileiro baleado durante greve policial”

19/2 – 23h49min – Policiais que não aderiram à paralisação reocupam quartel onde Cid Gomes foi baleado

19/2 – 22h41min – “Quem sempre lutou para que os policiais militares não fossem vítimas, tornou-se vítima”, diz Salmito

19/2 – 21h38min – Companheiras de PMs seguem ocupando batalhão policial na Messejana

19/2 – 21h23min – Twitter: Cid Gomes baleado é o assunto mais comentado no mundo

19/2 – 21h18min – Secretario da Saúde, Dr. Cabeto, chega a Sobral para acompanhar Cid Gomes e leva equipe de Fortaleza

19/2 – 21h17min – Manifestantes esvaziam quartel que Cid Gomes tentou invadir com retroescavadeira

19/2 – Entenda os acontecimentos que culminaram nos tiros em Cid Gomes

19/2 – 20h50min – Vídeo mostra suposto autor dos disparos que atingiu o senador Cid Gomes

19/2 – 20h49min – Wagner diz que tiros em Cid foram “legítima defesa” e pretende registar B.O. contra senador

19/2 – 20h49min – ANÁLISE: Cid Gomes baleado pode ser a gota d’ água

19/2 – 20h40min – Após ser baleado, Cid Gomes tem evolução clínica; senador está acordado

19/2 – 20h40min – Deputado Noélio diz que ação de tentar passar por cima de policiais é inconsequente e que desestabiliza Governo

19/2 – 20h24min – Primeira equipe da Força Nacional chega ao Ceará nesta quinta, às 14 horas

19/2 – 20h19min – Viaturas da PRF escoltam entrada do hospital onde Cid Gomes está internado

19/2 – 20h15min – “Esses crimes não ficarão impunes”, diz Camilo após atentado contra Cid Gomes

19/2 – 19h22min – O que diz a lei sobre greve de policiais e bombeiros militares

19/2 – 19h04min – “Vocês têm cinco minutos para sair daqui em paz”, diz Cid Gomes a manifestantes antes de ser baleado em Sobral

19/2 – 18h58min – Ciro Gomes se manifesta após Cid Gomes ser baleado em Sobral: “Balas não atingiram órgãos vitais”

19/2 – 18h55min – Antes de ser baleado, Cid Gomes usou retroescavadeira para invadir unidade militar

19/2 – 18h14min – Deputado diz que Cid Gomes não corre risco de morrer após ser baleado em Sobral

19/2 – 18h13min – Linhas de ônibus funcionam normalmente nesta quarta-feira

19/2 – 18h10min – Grupos encapuzados atacam Batalhão na Aerolândia pelo menos quatro vezes; viaturas são levadas

19/2 – 18h03min – Sem oferecer detalhes, Ministério da Justiça diz estar “acompanhando e analisando” situação do Ceará

19/2 – 17h43min – Cid Gomes é baleado em Sobral

19/2 – 16h26min – Centro de Fortaleza funciona normalmente na tarde desta quarta-feira

19/2 – 15h44min – Após início das paralisações, 261 PMs já respondem a inquéritos por crimes militares

19/2 – 15h31min – Paralisações na PM: Cid convoca população de Sobral a esperá-lo no aeroporto

19/2 – 15h36min – Bombeiros não aderem à paralisação de agentes de segurança

19/2 – 14h30min – Delegado Cavalcante menciona em discurso fake news sobre governo cancelar Carnaval

19/2 – 14h09min – Em Sobral, policiais encapuzados desfilaram em viaturas; lojas foram fechadas

19/2 – 13h43min -Camilo pede a Moro e a general apoio das tropas federais para o Ceará

19/2 – 13h24min – Deputados cobram renúncia dos dirigentes de associações de policiais

19/2 – 12h42min – Polícia Civil segue com reforço do policiamento ostensivo em Fortaleza e outras cidades do Interior

19/2- 12h29min – Confira a situação das unidades policiais durante mobilização de PMs

19/2 – 12h10min – Viaturas do 17º BPM não estão rodando; pelo menos oito tiveram pneus secados

19/2 – 11h55min – Mulheres de policiais envolvidas em protestos também responderão por crime militar, diz secretário