Bolsonaro proíbe abertura de concursos públicos para 68 cargos federais; veja lista

Foi publicado no Diário Oficial da União, edição do dia 20 de dezembro, o decreto 10.185 do presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo o dispositivo, ficarão vedados concursos para cargos técnicos-administrativos em educação em 68 cargos federais. Além disso, a medida extingue cargos efetivos vagos e que vierem a vagar dos quadros de pessoal da administração pública federal.

De acordo com o decreto, ficarão vedados concursos para Assistente de Direção e Produção, Confeccionador de Instrumentos Musicais, Editor de Imagens, Instrumentador Cirúrgico, Mestre de Edificações e Infraestrutura, Operador de Câmera de Cinema e TV, Revisor de Textos Braille, Técnico em Agrimensura, Técnico em Alimentos e Laticínios, Técnico em Artes Gráficas, Taxidermista, Técnico em Anatomia e Necropsia, Técnico em Audiovisual, Técnico em Cinematografia, Técnico em Edificações, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Eletromecânica, Técnico Equip – Médico Odontológico, Técnico em Geologia, Técnico em Herbáreo, Técnico em Higiene Dental, Técnico em Hidrologia, Técnico em Instrumentação, Técnico em Mecânica e Técnico em Metalurgia.

Além disso, órgãos não poderão mais abrirconcurso públicopara os cargos de Técnico em Meteorologia, Técnico em Mineração, Técnico em Móveis e Esquadrias, Técnico em Música, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Ótica, Técnico em Prótese Dentária, Técnico em Química, Técnico em Restauração, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Som, Técnico em Telecomunicação, Técnico em Telefonia, Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais, Transcritor de Sistema Braille, Desenhista Técnico Especializado, Técnico em Eletricidade, Técnico em Estatística, Técnico em Manutenção de Áudio Vídeo, Administrador de Edifícios, Assistente de Tecnologia da Informação, Auxiliar de Enfermagem, Cenotécnico, Locutor, Operador de Luz, Operador de Rádio-Telecomunicações, Programador de Rádio e Televisão, Técnico em Eletrônica, Assistente Técnico de Embarcações, Coreógrafo, Diretor de Artes Cênicas, Diretor de Fotografia, Diretor de Produção, Editor de Publicações, Jornalista, Músico-Terapeuta, Programador Visual, Publicitário, Redator, Regente, Relações Públicas, Roteirista e Sanitarista.

O decreto informa, ainda, que 27.611 vagas em cargos efetivos serão extintos, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

CARGOS DE ATIVIDADES TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO QUADRO DE PESSOAL DO MAPA AUXILIAR DE LABORATÓRIO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCC AUXILIAR OPERACIONAL DE AGROPECUÁRIA PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE AUXILIAR EM INDIGENISMO CARGOS DE ATIVIDADES TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO QUADRO DE PESSOAL DO MAPA AG INSP SANIT E IND PROD ORIG ANIMAL CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO AGENTE DE SAÚDE PUBLICA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO AG INSP SANIT E IND PROD ORIG ANIMAL CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO AUXILIAR DE LABORATÓRIO CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO AUXILIAR DE SANEAMENTO CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO CARTÓGRAFO CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO DESENHISTA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO GUARDA DE ENDEMIAS CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO LABORATORISTA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO LABORATORISTA (JORNADA DE 8 HORAS) CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO LABORATORISTA (JORNADA DE 6 HORAS) CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO MICROSCOPISTA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO TÉCNICO EM CARTOGRAFIA PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESENHISTA PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO TÉCNICO AGRÍCOLA CARREIRA DO SEGURO SOCIAL AUXILIAR DE ENFERMAGEM CARREIRA DO SEGURO SOCIAL DESENHISTA CARREIRA DO SEGURO SOCIAL TÉCNICO DE SERVIÇOS DIVERSOS PESSOAL TEC/ADM-IFE(NM)SUB-GR 1,2,3 OPERADOR DE RÁDIO-TELECOMUNICAÇÕES PESSOAL TÉCNICO-MARÍTIMO – IFE CONTRAMESTRE FLUVIAL PESSOAL TÉCNICO-MARÍTIMO – IFE CONTRAMESTRE MARÍTIMO PESSOAL/TEC/ADM(NM)/IFE-SUB-GR-4 TÉCNICO EM ELETRICIDADE PESSOAL/TEC/ADM(NM)/IFE-SUB-GR-4 TÉCNICO EM MÓVEIS E ESQUADRIAS PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE MONTADOR CINEMATOGRÁFICO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE TEC EM AEROFOTOGRAMETRIA PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE TÉCNICO EM CARTOGRAFIA PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE TEC EM CURTUME E TANAGEM PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE TÉCNICO EM ECONOMIA DOMÉSTICA PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE TÉCNICO EM EDUCAÇÃO FÍSICA PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE TEC EM ELETROELETRÔNICA PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE TEC EM ENFERMAGEM DO TRABALHO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE TÉCNICO EM ENOLOGIA PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE TÉCNICO EM ESTRADA PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE TÉCNICO EM MICROFILMAGEM PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE TÉCNICO EM ORTÓPTICA PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE TEC EM REABILIT OU FISIOTERAPIA PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE TÉCNICO EM SANEAMENTO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE VISITADOR SANITÁRIO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE MECÂNICO APOIO MARÍTIMO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE AFINADOR DE INST MUSICAIS PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE AUXILIAR DE CRECHE PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE CAMAREIRO DE ESPETÁCULO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE CONTRARREGRA PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE COSTUREIRO DE ESPETÁCULO-CENÁRIO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE COZINHEIRO DE EMBARCAÇÕES PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE DATILÓGRAFO DE TEXTOS GRÁFICOS PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE DISCOTECÁRIO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE FOTOGRAVADOR PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE GUARDA FLORESTAL PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE IMPOSITOR PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE LINOTIPISTA PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE MATEIRO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE MESTRE DE EMBARCAÇÕES DE PEQUENO PORTE PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE MECÂNICO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE OPERADOR DE CALDEIRA PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE OPERADOR DE CENTRAL HIDRELÉTRICA PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE OPERADOR DE MAQ FOTOCOMPOSITORAS PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE REVISOR DE PROVAS TIPOGRÁFICAS PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE SERINGUEIRO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE DETONADOR PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE MARINHEIRO DE MÁQUINAS PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE MARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE SEGUNDO CONDUTOR PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE TÉCNICO DE LABORATÓRIO – DL 1445-76 PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE TELEFONISTA – 30 HORAS PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE AUXILIAR DE ENFERMAGEM – 30 HORAS PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE LOCUTOR – 25 HORAS PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – PECFAZ AGENTE SERVIÇOS ENGENHARIA PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA ASSISTENTE DE SECRETARIA I PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA ASSISTENTE FINANCEIRO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA ASSISTENTE TÉCNICO DE PRODUÇÃO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA AUX EM CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO III PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA AUXILIAR EM DOCUMENTAÇÃO II PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA CONTRARREGRA PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA DESENHISTA PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA ENCARREGADO DE TURMA PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA OPERADOR DE ÁUDIO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA OPERADOR DE COMPUTADOR PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA TÉCNICO DE CONTABILIDADE PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA TÉCNICO NÍVEL MÉDIO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA TÉCNICO OPERACIONAL PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA ASSISTENTE DE SECRETARIA III PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA AUXILIAR DE DOCUMENTAÇÃO III PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL AG TELECOMUNIC E ELETRICIDADE PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL ARTÍFICE DE ELETRIC E COMUNICAÇÕES PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DATILÓGRAFO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL OPERADOR DE COMPUTAÇÃO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DESENHISTA PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA AG DE ATIVID AGROPECUÁRIAS PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA AG DE DEFESA FLORESTAL PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA AGENTE DE INSPEÇÃO DE PESCA PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA AGENTE DE PORTARIA PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA AGENTE DE VIGILÂNCIA PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA ARTIF DE ELETRIC E COMUNICAÇÕES PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA AUX OPERAC SERVIÇOS DIVERSOS PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA DATILÓGRAFO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA DESENHISTA PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA MOTORISTA PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA MOTORISTA OFICIAL PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA OPERADOR DE COMPUTAÇÃO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA PERFURADOR DIGITADOR PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA PROGRAMADOR PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA PROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA TÉCNICO CARTOGRAFIA PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA TELEFONISTA PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE AG INSP SANIT IND PROD ANIMAL PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE DESENHISTA PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE DESENHISTA PROJETISTA PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE GUARDA DE ENDEMIAS PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE TÉCNICO EM CARTOGRAFIA PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCC TÉCNICO DE ORÇAMENTO CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO ANALISTA DE SISTEMAS CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO COMUNICADOR SOCIAL CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO REDATOR CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO SANITARISTA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO TÉCNICO EM SAÚDE PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO ANALISTA DE SISTEMAS CARREIRA DO SEGURO SOCIAL ANALISTA DE SISTEMAS CARREIRA DO SEGURO SOCIAL REDATOR PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA ANALISTA DE SISTEMAS NÍVEL SUPERIOR-FUNDAÇÕES/AUT/AUT ESPEC COMUNICADOR SOCIAL NÍVEL SUPERIOR-FUNDAÇÕES/AUT/AUT ESPEC PESQUISADOR ASSISTENTE PESSOAL TEC/ADM-IFE(NS) ENGENHEIRO ELETRICISTA PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA ANALISTA DE SISTEMAS PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE COMANDANTE DE LANCHA PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE COMANDANTE DE NAVIO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE DECORADOR PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE DESENHISTA INDUSTRIAL PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE DIRETOR DE IMAGEM PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE DIRETOR DE SOM PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE ECONOMISTA DOMÉSTICO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE FIGURINISTA PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE CENÓGRAFO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE IMEDIATO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE ORTOPTISTA PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE PRIMEIRO CONDUTOR PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE TECNÓLOGO EM COOPERATIVISMO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE TEÓLOGO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – PECFAZ ANALISTA DE SISTEMAS PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA ANALISTA CONSULTOR-SISTEMAS PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA ANALISTA DE SISTEMAS PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA CENÓGRAFO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA COMUNICAÇÃO E DIVULG CULTURA PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA JORNALISTA PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA PESQUISADOR CINEMATOGRÁFICO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA PROGRAMADOR VISUAL PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA RESTAURADOR PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA RESTAURADOR ESPECIALISTA PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA TEC EM PROGRAMAÇÃO VISUAL III PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA RESTAURADOR I PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA RESTAURADOR II PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA RESTAURADOR III PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA TÉCNICO EM CONSERV E RESTAURAÇÃO III PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA TEC EM PROGRAMAÇÃO VISUAL II PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL ANALISTA DE SISTEMAS PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL ANALISTA DE SISTEMAS PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA ANALISTA DE SISTEMAS PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA TÉCNICO ASSUNTOS CULTURAIS PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA TRADUTOR INTÉRPRETE PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE JORNALISTA PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE REDATOR PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCC FISCAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCC PROCURADOR DO TRIBUNAL MARÍTIMO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCC OFICIAL DE CHANCELARIA PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCC ADVOGADO DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCC ADVOGADO DA UNIÃO DE 1ª CATEGORIA PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCC ASSISTENTE JURÍDICO

MINISTÉRIO DA SAÚDE CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422270 AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL NI 112 MINISTÉRIO DA SAÚDE CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422368 TÉCNICO DE LABORATÓRIO NI 775 MINISTÉRIO DA SAÚDE CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422386 TÉCNICO EM RADIOLOGIA NI 397 MINISTÉRIO DA SAÚDE CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422387 TÉCNICO EM RADIOLOGIA 24 HORAS NI 387 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422368 TÉCNICO DE LABORATÓRIO NI 328 INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS – IBRAM PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA 442116 AUXILIAR INSTITUCIONAL I NI 4 COMANDO DA MARINHA CARREIRA DE FINANÇAS E CONTROLE 403101 TÉCNICO FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE NI 9 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA CARREIRA DE FINANÇAS E CONTROLE 403101 TÉCNICO FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE NI 1 MINISTÉRIO DA SAÚDE CARREIRA DE FINANÇAS E CONTROLE 403101 TÉCNICO FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE NI 1 MINISTÉRIO DA SAÚDE PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE 481375 TÉCNICO EM RADIOLOGIA NI 1 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA 403019 AUXILIAR TÉCNICO NI 13 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE 701431 FOTÓGRAFO NI 2 ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE 701244 TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÁREA NI 4 ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE 701257 TÉCNICO EM RADIOLOGIA NI 1 ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE 701437 ASSISTENTE DE LABORATÓRIO NI 1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE 701224 TÉCNICO EM CONTABILIDADE NI 5 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE 701275 TÉCNICO EM SECRETARIADO NI 1 MINISTÉRIO DA SAÚDE CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422033 ASSISTENTE SOCIAL NS 286 MINISTÉRIO DA SAÚDE CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422050 ENFERMEIRO NS 829 MINISTÉRIO DA SAÚDE CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422060 FARMACÊUTICO NS 143 MINISTÉRIO DA SAÚDE CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422061 FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO NS 10 MINISTÉRIO DA SAÚDE CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422064 FISIOTERAPEUTA NS 13 MINISTÉRIO DA SAÚDE CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422065 FONOAUDIÓLOGO NS 6 MINISTÉRIO DA SAÚDE CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422075 NUTRICIONISTA NS 203 MINISTÉRIO DA SAÚDE CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422076 ODONTÓLOGO – 30 HORAS NS 319 MINISTÉRIO DA SAÚDE CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422077 ODONTÓLOGO – 40 HORAS NS 13 MINISTÉRIO DA SAÚDE CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422096 PSICÓLOGO NS 145 MINISTÉRIO DA SAÚDE CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422127 TERAPEUTA OCUPACIONAL NS 48 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422033 ASSISTENTE SOCIAL NS 6 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422050 ENFERMEIRO NS 93 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422060 FARMACÊUTICO NS 5 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422061 FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO NS 21 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422075 NUTRICIONISTA NS 2 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422076 ODONTÓLOGO – 30 HORAS NS 23 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422077 ODONTÓLOGO – 40 HORAS NS 32 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422096 PSICÓLOGO NS 8 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422127 TERAPEUTA OCUPACIONAL NS 1 ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422060 FARMACÊUTICO NS 1 ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422061 FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO NS 1 ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422064 FISIOTERAPEUTA NS 2 ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422075 NUTRICIONISTA NS 125 ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422076 ODONTÓLOGO – 30 HORAS NS 9 ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422096 PSICÓLOGO NS 8 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO FEDERAL / CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 707001 PROFESSOR ENS BÁSICO TECN TECNOLÓGICO NS 2 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR – CNEN PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA 403009 ASSESSOR ESPECIALIZADO NS 9 MINISTÉRIO DA CIDADANIA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422033 ASSISTENTE SOCIAL NS 1 MINISTÉRIO DA CIDADANIA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422096 PSICÓLOGO NS 1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO FEDERAL / CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 707001 PROFESSOR ENS BÁSICO TECN TECNOLÓGICO NS 1 MINISTÉRIO DA SAÚDE PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE 480047 ARQUIVISTA NS 5 MINISTÉRIO DA SAÚDE PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE 480103 ENFERMEIRO NS 2 MINISTÉRIO DA SAÚDE PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE 480245 TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS NS 1 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE 480002 ADMINISTRADOR NS 4 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE 480046 ARQUITETO NS 1 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE 480103 ENFERMEIRO NS 3 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE 480164 ODONTÓLOGO – 40 HORAS NS 1 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE 480203 PSICÓLOGO NS 1 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE 480002 ADMINISTRADOR NS 1 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE 480046 ARQUITETO NS 7 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE 480096 ECONOMISTA NS 7 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE 480103 ENFERMEIRO NS 1 ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422033 ASSISTENTE SOCIAL NS 7 ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO 422050 ENFERMEIRO NS 11 ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE 701001 ADMINISTRADOR NS 1 ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE 701006 ASSISTENTE SOCIAL NS 1 ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE 701029 ENFERMEIRO-ÁREA NS 7 ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE 701079 TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS NS 4 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE 701001 ADMINISTRADOR NS 3 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE 701010 BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA NS 1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE 701067 PUBLICITÁRIO NS 1 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE 701079 TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS NS 6 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE 701086 ENGENHEIRO AGRÔNOMO NS 1

