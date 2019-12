Bolsonaro quer dar ao DF autonomia para gerir segurança – O Antagonista

Na reunião de hoje, Jair Bolsonaro e Ibaneis Rocha assinaram uma PEC que propõe transferir o Fundo Constitucional do Distrito Federal, hoje gerido pela União, para as mãos do governo do DF.

O presidente e o governador também assinaram uma MP de regulamentação do Fundo e de autonomia administrativa do governo do Distrito Federal.

Se o Congresso aprovar as propostas, o DF passará a ter autonomia para gerir as forças de segurança e os recursos destinados pelo fundo, em vez de pedir que o governo federal conceda aumento a seus policiais.