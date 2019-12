Bolsonaro recebe Ibaneis, que anuncia transferência de fundo de R$ 14 bi

O presidente Jair Bolsonaro recebeu, na tarde desta terça-feira no Palácio da Alvorada, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), o senador Izalci Lucas (PSDB) e o ex-deputado Alberto Fraga (DEM).

Após o encontro, foi oficializado um acordo para a concessão de um aumento imediato de 8% às polícias Civil e Militar e ao Corpo de Bombeiros do DF, que será concedido por meio de Medida Provisória (MP).

Também ficou acertado que o Fundo Constitucional ao Distrito Federal, hoje gerido pela União, passará diretamente para o governo do DF administrar, com o governo federal apenas aportando o dinheiro. Destinado a custear a segurança pública, educação e saúde da capital, o fundo recebe hoje aproximadamente R$ 14 bilhões e deve chegar a R$ 16 bilhões nos próximos anos, segundo Ibaneis. A transferência do fundo será feita via proposta de emenda à Constituição (PEC), que precisa do aval do Congresso Nacional.

“Vamos chegar, ao longo do tempo, a um percentual de 60% do fundo investido em segurança pública. Os demais 40% para saúde e educação. O TCU deve continuar fiscalizando, isso está acertado”, disse Ibaneis. “É um momento histórico e um presente do presidente Bolsonaro para Brasília”.