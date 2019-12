Bolsonaro segura à força e chama de petista menino que não queria tirar foto

“Curei o moleque, era petista, hein?”, diz Bolsonaro aos pais após virar o menino à força para a direção da câmara. O vídeo gravado na base naval de Aratu, na Bahia, foi compartilhado em sua conta no Twitter

247– De férias na base naval de Aratu, na Bahia, Jair Bolsonaro virou à força para a direção da câmera um garoto pequeno, no colo da mãe, enquanto tirava foto com a família.

O vídeo da cena foi postado em sua conta no Twitter neste domingo 29, junto com a frase: “A foto mais democrática do ano. Moleque curado… kkkkk”.

A mensagem faz referência a uma fala dita por Bolsonaro ao final do vídeo aos pais: “Curei o moleque, era petista, hein?”.