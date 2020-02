Bolsonaro sugere apoio a Weintraub com foto no Twitter

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram constatados, e às críticas cada vez mais duras de vários setores da sociedade ao ministro Abraham Weintraub, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi ao Twitter na noite desta sexta-feira (31/01/2020) para um gesto aparentemente destinado a calar rumores de demissão do auxiliar.

Às 20h20, Bolsonaro deu “boa noite” aos seguidores – acompanhado, sem mais nenhuma explicação, por uma foto dele ao lado de Weintraub, muito próximos.

Boa noite a todos!!! pic.twitter.com/qIDdMg2ZKo — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 31, 2020

A postagem atraiu, em menos de uma hora, cerca de 15,9 mil curtidas e teve 2,8 mil retuítes. A maior parte das reações era de apoio a Weintraub, com parte das críticas diretamente endereçadas ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que na quinta-feira deu uma entrevista avaliando com extrema dureza a atuação do ministro à frente da pasta:

“O ministro da Educação atrapalha o Brasil, atrapalha o futuro das nossas crianças, está comprometendo o futuro de muitas gerações. Cada ano que se perde com a ineficiência, com um discurso ideológico de péssima qualidade na administração, acaba prejudicando os anos seguintes. Mas quem demite e quem nomeia ministro é o presidente”, afirmou Maia. “Ele é um desastre, acho que atrapalha o futuro de milhões de crianças. A situação é grave. Mas se vai demitir ou não, eu não tenho preocupação com isso. Este não é o meu papel. Perguntaram minha opinião e eu falei.”

O post com a foto de Bolsonaro e Weintraub foi o espaço usado por muitos apoiadores do governo para dar o troco. Veja um exemplo:

Chora @RodrigoMaia. Pra vc set mandatário nesse país só com parlamentarismo. — V.Ex.ª Patrick (@PatrickAvila89) January 31, 2020

