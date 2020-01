Bolsonaro vai ao Rio para encontro com Regina Duarte, que deve aceitar convite

Bolsonaro estuda recriar o Ministério da Cultura para acolher a atriz Regina Duarte e irá ao Rio nesta segunda-feira (20) para tratar com ela detalhes do cargo; atriz bolsonarista provavelmente irá aceitar o convite

247 –Jair Bolsonaro embarca na manhã desta segunda-feira, 20, às 8h, ao Rio de Janeiro, onde deve se encontrar com a atriz Regina Duarte, convidada por ele para assumir a gestão da cultura no governo federal.

Bolsonaro estuda recriar o Ministério da Cultura para acolher a atriz, informa reportagem no portal UOL. A leitura no governo é que o nome dela é poderoso demais para ocupar apenas uma secretaria, status atual da pasta, que é subordinada ao Ministério do Turismo.

De acordo com um aliado de Bolsonaro que conversou com ela no domingo (19), a atriz ficou animada com a proposta, embora ainda queira acertar detalhes com ele.