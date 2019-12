Bolsonaro veste a camisa do Tubarão e curte praia na Bahia | NSC Total

*João Pedro Pitombo

O presidenteJair Bolsonaro(sem partido) curtiu a praia neste sábado (28) na Bahia usando a camisa do Tubarão, time do Sul de Santa Catarina. Foi seu primeiro dia de descanso neste fim de ano. Bolsonaro chegou à praia de Inema, na Base Naval de Aratu, por volta das 11h30min, acompanhado da filha mais nova, Laura, 9, e de um grupo de cerca de 30 pessoas.

Com a camisa do Tubarão, Bolsonaro passou a maior parte do tempo em uma área isolada por cones embaixo de uma árvore, junto à praia. No espaço, havia uma mesa, sombreiros e uma churrasqueira.

Depois, o presidente caminhou pela faixa de areia. Foi cumprimentado e tirou fotos com militares e seus familiares que moram dentro da Base Naval. Por volta das 15h, após o tempo ficar chuvoso, ele deixou a praia.

Bolsonaro viajou sem a primeira-dama Michelle Bolsonaro, que ficou em Brasília porque passará por uma cirurgia nos próximos dias. Na sexta-feira (27), quando cumprimentou um grupo de eleitores antes do embarque na porta do Palácio da Alvorada, o presidente não deu detalhes sobre o procedimento cirúrgico. Segundo ele, “é coisa besteira”.

Na entrada da residência oficial, a primeira-dama também foi questionada sobre o assunto e disse apenas que “não é nada grave”. Ela deve passar a virada do ano com familiares em Brasília. O presidente fica na Bahia até 5 de janeiro, quando retorna para Brasília.

A Base Naval de Aratu fica localizada na península de Paripe, na baía de Todos os Santos. Cercada por mata atlântica, a praia privativa tem areia branca e água verde esmeralda. O local era destino favorito da ex-presidenteDilma Rousseff(PT) durante os feriados do Réveillon e do Carnaval. A petista passou quatro anos seguidos o recesso de fim de ano na base militar.

Como sua sucessora, o ex-presidenteLuiz Inácio Lula da Silva(PT) também passou quatro anos seguidos o Réveillon na praia reservada. Em janeiro de 2010, ele foi fotografado carregando uma caixa de isopor na cabeça.