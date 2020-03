Bombeiros dizem que não há recursos para tirar do fundo do rio navio que naufragou no Sul do AP

O coronel Janary Picanço, subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) do Amapá, declarou nesta segunda-feira (2) que, para o Estado fazer a remoção do navio Anna Karoline 3, que naufragou no sábado (29) no Sul do Amapá, faltam recursos financeiros.

“A gente precisa de recursos adicionais, de embarcações potentes para que a gente possa tentar fazer a retirada dessa embarcação do fundo do rio. É uma operação complexa, carece de recursos que hoje a gente não tem. Desde ontem [1º] estamos tentando alocar esses recursos. A gente espera findar essa operação de busca com a retirada da embarcação do fundo do rio”, disse.

Imagem do Navio Anna Karoline 3, antes do naufrágio — Foto: Reprodução/Redes sociais

Não há um prazo de quando será realizada a remoção. No último boletim divulgado pelo “Centro de Informações e Acolhimento às Vítimas”, no início da tarde desta segunda-feira, 13 corpos foram localizados na região do naufrágio. Até domingo (1º), 46 pessoas foram resgatadas com vida e 23 seguiam desaparecidas.

A embarcação, que tem capacidade para 242 passageiros, está há mais de 12 metros de profundidade. Uma boia foi colocada no exato local onde o Anna Karoline 3 afundou para ajudar nas buscas. A Marinha detalhou que o navio está inscrito na autoridade marítima como transporte de passageiros e cargas.

Bombeiros fazem buscas por vítimas do naufrágio do navio Anna Karoline 3, no Sul do Amapá — Foto: Prefeitura de Almeirim/Divulgação

O CBM atua na região com uma equipe de 18 mergulhadores de resgate (9 são do Amapá e 9 do Pará). De acordo com Picanço, que é porta-voz do Centro de Informações e Acolhimento às Vítimas, a Marinha encaminhou 28 militares para a região, e o trabalho também conta com suporte das prefeituras de Almeirim (PA), Gurupá (PA), Santana (AP) e Laranjal do Jari (AP).

Operação reúne bombeiros do Amapá e do Pará — Foto: Prefeitura de Almeirim/Divulgação

O quartel do Corpo de Bombeiros de Santana é usado como Centro de Apoio e Acolhimento às vítimas do naufrágio.

Mapa mostra local do naufrágio no Sul do Amapá — Foto: Aparecido Gonçalves/G1

O Anna Karoline 3 saiu por volta das 18h de sexta-feira (28) de Santana, no Amapá, em direção a Santarém, no Pará. A viagem entre as duas cidades dura, em média 36, horas. A previsão de chegada em Santarém era às 6h de domingo (1º).

Mas a viagem foi interrompida na madrugada de sábado, próximo à Ilha de Aruãs e à Reserva Extrativista Rio Cajari, no Rio Jari (veja no mapa acima). A região fica a 130 km de Macapá, em um local de difícil acesso e comunicação – o chamado de socorro foi feito às 5h, e o helicóptero de resgate do governo do estado só chegou ao local por volta das 14h de sábado.

Sobreviventes descreveram que chovia e ventava forte na hora do naufrágio. A Capitania dos Portos ainda vai investigar o que provocou o acidente.

A empresa dona do navio, Erlonave, informou que a embarcação estava alugada para um terceiro, que não sabe as causas do acidente, e que se solidariza com os sobreviventes e os familiares das vítimas.

O subcomandante do CBM afirmou que não há um número oficial de vítimas, pois a embarcação não tem uma lista de passageiros para orientar as buscas, mas o que se sabe é que estavam sendo transportadas pelo menos 60 pessoas.

Iniciaram nesta segunda-feira os velórios das primeiras vítimas do acidente, a professora Sudelma Araújo, de 44 anos, e Marlene Souza Alves, de 67 anos. No início da tarde também chegaram em Macapá, de helicóptero, mais 4 corpos do sinistro.

Primeiras vítimas mortas e identificadas do naufrágio no Sul do AP são veladas em Macapá — Foto: Danillo Borralho/Rede Amazônica