Brasil desmarca reunião com autoridades iranianas – GGN

Jornal GGN –O governo brasileiro desmarcou nesta quarta-feira uma reunião previamente agendada entre a representante do país em Teerã e autoridades iranianas.

O encontro estava agendado para tratar de cooperação de modo geral, com foco maior em temas culturais. Segundo o Itamaraty, o encontro foi adiado a pedido do Brasil por se tratar de um momento “delicado”. A ideia é esperar o embaixador Rodrigo Azeredo, que está de férias, voltar ao país.

No começo desta semana, a encarregada de negócios da embaixada brasileira em Teerã, Maria Cristina Lopes, foi convocada a prestar esclarecimentos a respeito do posicionamento do país sobre a morte do general iraniano Qassem Soleimani, em ataque ordenado pelo governo norte-americano a um aeroporto do Iraque.

O Itamaraty emitiu nota em que se posicionou favorável aos Estados Unidos, o que foi interpretado pelo Irã como alinhamento ao país governado por Donald Trump. Desde então, o presidente Jair Bolsonaro foi orientado a agir com mais cautela sobre o tema devido às implicações comerciais e diplomáticas a respeito. As informações são do jornal O Estado de São Paulo.