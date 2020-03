Brasil monitora 252 pacientes com suspeita de coronav�rus

(foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Brasil tem252 casossuspeitos decoronavírussendo monitorados pelo Ministério da Saúde. A atualização dos dados deste domingo (1/3) contabiliza89 descartesde suspeitas e a confirmação de dois casos em São Paulo, que já haviam sido divulgados anteriormente.

Os dados apresentados neste domingo trazem um crescimento no número de suspeitas, se compararmos com os 207 pacientes com suspeita de coronavírus de sábado (29/2).

O país continua com dois casos confirmados em São Paulo. Os dois casos confirmados têm como local de infecção a Itália. Ambos são brasileiros e moram no estado de São Paulo. Os casos não têm vínculo entre si e foram identificados em unidade de saúde privada, conforme informou o ministério.

Alteração

O modo de contabilizar os casos e suspeitas de coronavírus no país vai mudar a partir desta segunda-feira (2/3). O ministério da Saúde adotará integralmente os dados repassados pelos gestores locais e não vai mais reanalisar cada caso, como era feito até então. A ação de descentralização da consolidação dos casos busca dar agilidade de resposta à doença.

Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

* Com Agência Brasil