Brasil tem 433 casos suspeitos de novo coronavírus

O atual número de casos representa um aumento de 71%. De acordo com o ministério, o balanço não foi atualizado ao longo do fim de semana, o que teria contribuído para o salto. No domingo, o número de casos suspeitos era de 252. Ao todo, 162 casos foram descartados desde o início do monitoramento.

O ministério não apontou nenhum “caso provável”, que é uma nova categoria incluída pela pasta entre as possíveis em seus balanços. Um caso provável será aquele do paciente que apresentar sintomas e tiver tido contato direto com uma pessoa que teve Covid-19 confirmado.

Coronavírus no Brasil Estados Suspeitos Confirmados Descartados RO – Rondônia 1 0 0 AM – Amazonas 1 0 1 PA – Pará 2 0 2 MA – Maranhão 1 0 1 PI – Piauí 1 0 2 CE – Ceará 6 0 6 RN – Rio Grande do Norte 2 0 6 PB – Paraíba 2 0 1 PE – Pernambuco 4 0 10 AL – Alagoas 3 0 1 SE – Sergipe 1 0 0 BA – Bahia 9 0 14 MG – Minas Gerais 48 0 4 ES – Espírito Santo 5 0 6 RJ – Rio de Janeiro 42 0 27 SP – São Paulo 163 2 48 PR – Paraná 7 0 8 SC – Santa Catarina 36 0 4 RS – Rio Grande do Sul 73 0 10 MS – Mato Grosso do Sul 6 0 1 MT – Mato Grosso 5 0 0 GO – Goiás 3 0 7 DF – Distrito Federal 12 0 3 TOTAL 433 2 162

O balanço mais recente da Organização Mundial da Saúde (OMS), que apresenta dados de domingo (1º), apontava 2.977 mortes causadas pelo coronavírus. Somando as mortes noticiadas nesta segunda desde o boletim da OMS, houve cerca de 3.030 mortes entre quase 90 mil casos confirmados da doença no mundo.

Vacina contra outras doenças

Não há vacina contra o coronavírus. Apesar disso, o ministério reforçou a importância de que todo o público alvo seja vacinado na campanha regular contra a gripe. Isso porque, entre os casos descartados no atual monitoramento, há 27 casos de Influenza, que já pode ser evitada com a vacinação.

Neste ano, o governo antecipou a campanha de vacinação da gripe no Brasil: o início está previsto para 23 de março. Serão distribuídas 75 milhões de doses no período de vacinação.

Coronavírus: recomendação é lavar as mãos e evitar beijo no rosto