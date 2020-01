Brasil teve queda de 21% nas mortes violentas em 9 meses de 2019, aponta governo

balanço de 2018 – a maior queda dos últimos 11 anos da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com 13%. Já no 1º semestre de 2019, a queda foi de 22% – percentual que se manteve ao longo do ano.

A redução apontada pelos dados do Sinesp foi comemorada pelo ministro Sergio Moro no Twitter nesta quinta, que também destacou que outros crimes, como estupro, furto de veículos e roubo de carga, também caíram no período.