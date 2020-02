Brasileiro com coronavírus recebeu 30 parentes antes de adoecer

Ministro da Saúde afirmou nesta quarta-feira que todos os contatos próximos ou temporários do homem estão sendo monitorados



Obrasileiro infectado pelo SARS-CoV2fez um evento familiar com 30 pessoas antes de apresentar os primeiros sintomas da doença (chamada de covid-19).

O homem, de 61 anos, morador de São Paulo, retornou de uma viagem à Itália no dia 21 de fevereiro.

“Esse paciente chegou na sexta-feira. Ficou em casa sábado. No domingo, ele recebeu a família, 30 pessoas da família. Todas as pessoas da família foram contactadas e estão em observação. Mais os passageiros do avião”, detalhou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, nesta quarta-feira (26).

No entanto, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João

Gabbardo, relembrou que “todos os portadores do vírus contaminam entre duas e três pessoas”, citando estudos recentes.

“Significa que esse contato precisa ser um contato mais íntimo para que haja possibilidade e que a forma de transmissão seja mais efetiva. Então, não vamos ficar imaginando que uma pessoa que tem contato com 60 pessoas, 80 pessoas, vamos ter 60 ou 80 novos portadores do vírus. A média é muito menor, é de dois a três.”

