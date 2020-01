Brasileiros confiam mais em Moro do que em Lula e Bolsonaro, diz Datafolha

O ministro da Justiça e Segurança Pública,Sergio Moro, desperta mais confiança na população brasileira do que o presidenteJair Bolsonaroe o ex-presidenteLula, segundo uma pesquisa do Datafolha divulgada neste domingo (5) pelo jornalFolha de S.Paulo. O levantamento pedia aos entrevistados para atribuir uma nota de 0 a 10 a doze figuras públicas brasileiras. Entre as personalidades, Moro ficou em primeiro lugar, com 33% de notas 9 ou 10, que significavam alta confiança. Os outros 23% dos entrevistados disseram ter média confiança em Moro, e 42%, baixa confiança. O Datafolha ouviu 2.948 pessoas de 176 municípios nos dias 5 e 6 de dezembro de 2019.

Moro foi seguido por Lula, com 30% de notas 9 ou 10; por Bolsonaro, com 22%; e pelo apresentador Luciano Huck, com 21%. Na sequência, vieram o vice-presidente Hamilton Mourão (12%), o ex-candidato à Presidência Ciro Gomes (11%), Fernando Henrique Cardoso (10%), Marina Silva (9%), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), empatado com Manuela D’Ávila, e o deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ) (7%). Na lanterna ficou o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) (3%).