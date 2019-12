Brumadinho: mais duas vítimas do rompimento da barragem da Vale são identificadas

João Tomaz de Oliveira — Foto: Reprodução/Redes Sociais

As vítimas são João Tomaz de Oliveira, de 46 anos, e Noel Borges de Oliveira, de 50 anos. João Tomaz de Oliveira, 46 anos, era funcionário terceirizado e trabalhava como motorista de caminhão-pipa. Ele deixou a esposa, com quem era casado havia quase vinte anos, e tinha dois filhos.

Noel Borges de Oliveira/TV Globo — Foto: Reprodução/TV Globo

Noel Borges de Oliveira, 50 anos, também era funcionário terceirizado e era encarregado de obras. Ele é natural de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).

Os dois foram identificadas por meio de exames de DNA, no Laboratório do Instituto de Criminalística. Eles deram entrada no IML no dia 4 de dezembro.

O rompimento da barragem B1, em Brumadinho, completou onze meses no último dia 25 de dezembro. Veja a reportagem abaixo sobre a homenagem prestada às vítimas.

Parentes e amigos homenageiam vítimas de Brumadinho