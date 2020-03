Cachorrinho está de quarentena após teste para coronavírus dar positivo

Após uma mulher ser infectada com ocoronavírus, em Hong Kong, seu cão foi submetido a testes para descobrir se ele também havia contraído o vírus, e o resultado foi positivo. Apesar da conclusão, os níveis de coronavírus encontrados no pet foram baixos e o animal não apresentou nenhum sintoma da doença até então.

Um cachorro e sua dona usaram máscaras para andar pelas ruas de Beijing, na China, em 07 de fevereiro. Um cachorro e sua dona usaram máscaras para andar pelas ruas de Beijing, na China, em 07 de fevereiro. (Kevin Frayer / Correspondente/Getty Images)

Mesmo assim, o cachorro foi entregue ao Departamento De Agricultura, Pesca e Conservação e colocado em quarenta. Segundo o porta-voz do departamento, ainda não há “evidências de que animais de estimação possam estar infectados com o vírus Covid-19 ou ser uma fonte de infecção para as pessoas”.

O cachorro passará por mais alguns examespara descobrir se ele realmente contraiu o vírusou apenas estava com as regiões ambientais do nariz e da boca contaminadas, o que são coisas bem diferentes.

Com relação a animais silvestres contaminados, sabe-se que é possível contrair, sim, o vírus pelo consumo da carne. Segundo as recomendações deste mesmo departamento,os animais de pessoas que contraíram o Covid-19 também devem ser entregues para passarem pelo período de quarenta de 14 dias.