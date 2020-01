‘Calvário’: MPPB denuncia Ricardo Coutinho e mais 34 pessoas

A denúncia foi elaborada pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) e a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e a Improbidade Administrativa (Ccrimp).

O documento elaborado pelo MPPB, aponta que o grupo agia de forma corrupta nos bastidores dos poderes Executivo e Legislativo da Paraíba. As atividades da organização teriam sido intensificadas com a eleição de Ricardo Coutinho, preso na 7ª fase da Operação Calvário, ao Governo do Estado.

Conforme a denúncia, a organização criminosa atuava em três núcleos: político, administrativo e financeiro operacional.

Integravam o núcleo político os seguintes denunciados:

Ricardo Vieira Coutinho – ex-governador da Paraíba

Estelizabel Bezerra de Souza – deputada estadual

Maria Aparecida Ramos de Meneses – ex-secretária de estado

Márcia de Figueiredo Lucena Lira – prefeita do Conde

Faziam parte do núcleo administrativo os seguintes denunciados:

Waldson Dias de Souza – ex-secretário de planejamento, orçamento e gestão da Paraíba

Gilberto Carneiro da Gama – ex-procurador geral da Paraíba

Coriolano Coutinho – irmão de Ricardo Coutinho

José Edvaldo Rosas – ex-presidente do PSB-PB

Cláudia Luciana de Sousa Mascena Veras – ex-secretária de Saúde da Paraíba

Aracilba Alves da Rocha – ex-secretária de Finanças e Fazenda da Paraíba

Livânia Maria da Silva Farias – ex-secretária de administração do Estado

Ivan Burity de Almeida – ex-secretário de Turismo da Paraíba

Ainda estão sendo denunciados como integrantes do núcleo financeiro operacional da organização:

Francisco das Chagas Ferreira – pessoa ligada à Waldson de Souza

Ney Robinson Suassuna – ex-senador da Paraíba

Geo Luiz de Souza Fontes – motorista de Gilberto Carneiro

Bruno Miguel Teixeira de Avelar Pereira Caldas – pessoa ligada à Waldson de Souza

Jair Éder Araújo Pessoa Júnior – sobrinho de Edvaldo Rosas

Raquel Vieira Coutinho – irmã de Ricardo Coutinho

Benny Pereira de Lima – pessoa ligada à Coriolano Coutinho

Breno Dornelles Pahim Filho – pessoa ligada à família Coutinho

Breno Dornelles Pahim Neto – pessoa ligada à família Coutinho

Denise Krummenauer Pahim – pessoa ligada à família Coutinho

Saulo Pereira Fernandes

Keydison Samuel de Sousa Santiago

Maurício Rocha Neves

Leandro Nunes Azevedo – pessoa ligada à Livânia Farias

Maria Laura Caldas de Almeida Carneiro

Daniel Gomes da Silva – ex-dirigente da Cruz Vermelha

David Clemente Monteiro Correia

José Arthur Viana Teixeira – ex-secretário de Educação da Paraíba

Vladimir dos Santos Neiva

Valdemar Ábila

Márcio Nogueira Vignoli

Hilário Ananias Queiroz Nogueira

Jardel da Silva Aderico

A Operação Calvário foi desencadeada em dezembro de 2018 com o objetivo de desarticular uma organização criminosa infiltrada na Cruz Vermelha Brasileira, filial do Rio Grande do Sul, além de outros órgãos governamentais.

A investigação identificou que a organização criminosa teve acesso a mais de R$ 1,1 bilhão em recursos públicos, para a gestão de unidades de saúde em várias unidades da federação, no período entre julho de 2011 até dezembro de 2018.

O ex-governador Ricardo Coutinho declarou “que jamais seria possível um Estado ser governado por uma associação criminosa e ter vivenciado os investimentos e avanços nas obras e políticas sociais nunca antes registrados”, diz em nota.

O advogado da deputada Cida Ramos, Getúlio de Souza, afirmou deputada está muito tranquila no que tange a essa fase da operação. E quantas e quantas vezes ela for solicitada, ela irá colaborar com a Justiça, até porque ela não tem nada a esconder”, afirmou.

Em nota, a prefeita do Conde, Márcia Lucena, disse que está à disposição da Justiça para elucidar os fatos.

O advogado Francisco das Chagas Ferreira informou que está tranquilo quanto aos indícios que se referem a ele. “Nunca recebi um centavo que não tenha sido pela prestação dos meus serviços. Nunca fui sócio oculto de ninguém. Confesso que estou surpreso, mas acredito que a Justiça e o Ministério Público fazem o trabalho correto de investigar. Por isso, me apresentarei com tranquilidade e com a certeza de que provarei a minha total inocência”, disse em nota.

Até as 18h desta segunda-feira, oG1não conseguiu contato com os outros denunciados.