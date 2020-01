Câmara dos Deputados votará PEC que extingue foro privilegiado, mas quer restringir atuação de juízes

BRASÍLIA – O fim do foro especial paracrimes comunscometidos por todas as autoridades do país, inclusive juízes e integrantes do Ministério Público, voltará à pauta do Congresso em 2020. Na tentativa de destravar o tema, que virou os últimos dois anos sem ser votado na Câmara, parlamentaresnegociamuma mudança na proposta inicial: incluir o impedimento ao juiz de primeira instância dedecretar medidas cautelarescontra políticos, como prisão, quebra de sigilo bancário e telefônico e ordem de busca e apreensão.

A opção seria uma forma de proteger os parlamentares dos novos responsáveis pelas investigações hoje supervisionadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Líderes argumentam que a restrição se justifica para evitar “ativismo” dos juízes de primeira instância.

