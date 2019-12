Câmara dos EUA inicia sessão em que pode aprovar impeachment de Trump

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos começou nesta quarta-feira (18) a decidir se vai aprovar o impeachment do presidente Donald Trump.

Às 9h de Washington (11h de Brasília), os republicanos propuseram adiar a sessão. O pedido foi votado e derrotado. Após discutirem as regras que vão reger a votação, os deputados começaram a debater os chamados“artigos do impeachment”que pesam contra o presidente: “abuso de poder” e “obstrução ao trabalho do Congresso”.

Câmara dos Deputados vota o impeachment de Donald Trump nesta quarta-feira (18)

Estão previstas seis horas de debates –três para cada lado– para discorrer sobre os artigos do impeachment.

Caso mais da metade dos deputados norte-americanos vote a favor do impeachment, o processo contra o republicano seguirá ao Senado, mas, enquanto isso, ele permanece no cargo(entendaaquipor que).

A Câmara, então, deve nomear os parlamentares que atuarão como os promotores do julgamento, em que os senadores atuarão como júri. A previsão é de que o debate sobre a cassação do mandato de Trump comece ainda em janeiro.

Balão Baby Trump foi levado para a prefeitura em Los Angeles, nos EUA, na terça-feira (17) — Foto: Damian Dovarganes/AP

Veja abaixo perguntas e respostas sobre o processo de impeachment de Trump

Quais são as acusações contra Trump?

‘Trump não está acima da lei’, diz cartaz erguido por manifestante contra o presidente dos EUA em Cleveland, Ohio, nesta terça-feira (17) — Foto: Tony Dejak/AP Photo

O processo de impeachment contra Trump começou quando veio à tona o conteúdo de um telefonema com o presidente recém eleito da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Na conversa, o norte-americano pede que o país europeu investigue Hunter Biden, filho de Joe Biden — ex-vice-presidente dos EUA e atual pré-candidato da oposição à Casa Branca. Em seguida, Zelensky conta que tem conversado com Rudolph Giuliani, advogado pessoal de Trump.

O Comitê Judiciário da Câmara entende que Trump fez o pedido a Zelensky para prejudicar o desempenho do democrata, possível adversário na corrida eleitoral de 2020. Assim, as acusações formais contra o presidente — os chamados “artigos do impeachment” — são os seguintes:

Abuso de poder ao pedir investigação contra a família de Joe Biden, o que os deputados consideraram “interferência de um governo estrangeiro” em favor da reeleição de Trump em 2020;

ao pedir investigação contra a família de Joe Biden, o que os deputados consideraram “interferência de um governo estrangeiro” em favor da reeleição de Trump em 2020; Obstrução ao Congressopor ignorar intimações e se recusar em entregar documentos aos investigadores durante o inquérito.

Trump sofrerá impeachment?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca, na terça-feira (17) — Foto: Reuters/Kevin Lamarque

É provável que sim, porque tudo indica que republicanos e democratas votarão em bloco. Caso isso se confirme, Trump sofrerá impeachment porque aoposição detém a maioria na Câmara dos Deputados— e basta uma maioria absoluta na sessão plenária para o processo contra o presidente passar.

Nos EUA, porém,sofrer impeachment não é o mesmo que perder o cargo. Se os deputados decidirem impichar Trump, o processo segue ao Senado, onde haverá o julgamento que decidirá se o presidente terá o mandato cassado.

O Senado, portanto,deve barrar a cassação do mandatode Trump: os republicanos têm a maioria dos assentos, e, diferentemente da Câmara, é preciso aprovação de dois terços dos senadores para que a perda do cargo seja efetivada.

Veja abaixo como funciona:

Próximos passos do processo de impeachment de Donald Trump — Foto: Guilherme Luiz Pinheiro/G1

Trump confirma que pediu ajuda para o presidente da Ucrânia, mas nega que tenha feito isso para se beneficiar para as eleições de 2020, em que concorrerá possivelmente com Joe Biden. Em carta à presidente da Câmara, Nancy Pelosi, o republicano chamou o processo de impeachment de “tentativa de golpe”.

“Esse impeachment representa um abuso de poder inconstitucional e sem precedentes por parte dos parlamentares democratas, sem nada parecido em quase parecido em dois séculos e meios de história do Legislativo americano”, escreveu.

Trump diz que impeachment é declaração de guerra contra a democracia americana

Na carta, Trump também acusou Pelosi de violar as prerrogativas do cargo ao abrir o inquérito, em setembro deste ano.

“Ao levar adiante seu [processo de] impeachment inválido, você viola seu juramento ao cargo, você viola seu comprometimento com a Constituição e declara guerra contra a democracia americana”, criticou Trump.

Segundo Trump, a acusação deabuso de poder“é uma invenção completamente desonesta, sem mérito e sem base da imaginação” de Pelosi. O presidente se defendeu dizendo que, no telefonema a Zelensky, apenas pediu que a Ucrânia fizesse um favor ao país, e não um favor pessoal.

“Você sabe que eu tive uma conversa completamente inocente com o presidente da Ucrânia”, respondeu Trump.

Trump ainda chamou a denúncia deobstrução ao Congressode “absurda e perigosa”. “Deputados democratas estão tentando impichar um presidente dos Estados Unidos eleito dentro da lei por buscar privilégios baseados na Constituição e que foram buscados por governos de ambos os partidos políticos na história de nosso país”, escreveu.