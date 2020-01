Camila Queiroz aposta em brilho em look e make no Bloco da Favorita: ‘Primeiro’

Carol Sampaio arrastou um time de famosas para o Bloco da Favorita em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, neste domingo (12). Camila Queiroz estreou no Carnaval de rua como musa do evento, assim como Letícia Lima, Sheron Menezzes, Maria Joana, Ellen Jabour e Thaila Ayala. Ao lado do marido, Klebber Toledo, a atriz apostou em um look com recortes e muito brilho, que deixou suas pernas à mostra. Os modelos usados pelas musas do Bloco da Favorita foram criados pela estilista carioca Marta Macedo, da marca Martu, em uma collab com a Trident. O Carnaval deste ano já começou também nas quadras de escola de samba: nesta semana, Lexa brilhou no ensaio da Unidos da Tijuca.

Camila Queiroz comemora estreia no Carnaval: ‘Primeiro bloco’

Em seu Instagram, Camila Queiroz compartilhou fotos do look na sacada do Copacabana Palace, ponto de encontro das famosas para a saída do bloco. “Pronta para o meu primeiro bloco. Uma honra ser muda do Bloco da Favorita eu abre oficialmente o Carnaval do Rio de Janeiro 2020! Muito feliz, ansiosa e animada!”, escreveu ela na legenda. Além do look curtinho da Martu, Camila desfilou uma sandália preta e ear cuff preto com penas verdes, cores do vestido, e maquiagem com olho bem marcado com sombra verde brilhosa.

Preta Gil, Cidade Negra e MC Serginho agitam bloco

Vários shows animaram o Bloco da Favorita, entre eles os de Preta Gil, Cidade Negra e MC Serginho. Camila Queiroz mostrou o rebolado para o público e chegou a cantar com Preta Gil. As famosas se divertiram em cima do palco e exibiram os looks personalizados. Enquanto o Carnaval do Rio inicia neste domingo com o evento, vários famosos já curtiram a folia antecipada em Pipa, no Rio Grande do Norte, no último dia 3.