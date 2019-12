Caminhão tomba e interdita BR-365 nos dois sentidos, em Montes Claros

Caminhão ocupou toda a pista — Foto: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um acidente está impedindo o trânsito de veículos nos dois sentidos na BR-365, em Montes Claros (MG). Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, que ainda está no local, um caminhão tombou na altura do KM 15 nesta quarta-feira (25).