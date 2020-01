Candidatos relatam ter visto resultado do Sisu; MEC diz que listas ficaram disponíveis ‘por alguns minutos’

Candidatos dizem ter visto notas do Sisu em meio à decisão judicial que impede a divulgação dos dados. — Foto: Reprodução/Twitter

Em nota aoG1, o Ministério da Educação (MEC) admitiu que as listas do Sisu chegaram a ser publicadas no site do sistema.

“O Ministério da Educação informa que as listas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020 visualizadas, por alguns minutos, na manhã desta terça-feira (28), não representam o resultado oficial. Em razão de decisão judicial, a divulgação do resultado final continua suspensa” – nota do MEC

O resultado do Sisu está embargado por decisão liminar da Justiça de São Paulo. O governo federal já recorreu uma vez e teve o pedido indeferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3). Agora, tenta o Superior Tribunal de Justiça (STJ). O STJ informou que ainda não houve uma decisão sobre o recurso.

De acordo com o cronograma do Sisu, os nomes dos aprovados deveriam ser divulgados nesta terça. A origem da crise está nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, que são usadas na disputa pelas vagas do Sisu. Por causa de um erro da gráfica Valid, contratada pelo Inep para imprimir as provas do Enem, quase 6 mil candidatos ficaram com notas mais baixas.

O MEC diz ter identificado todos os afetados e consertado as notas, porém mais de 40 ações foram protocoladas em diversos estados. A decisão que está travando a divulgação das notas foi movida pela Defensoria Pública de São Paulo, que também questiona diretamente o ministro Abraham Weintraub por atender a pedido isolado em rede social.

Além dos relatos dos estudantes nas redes sociais, o G1 Pernambuco recebeu uma lista com o nome de aprovados no curso de medicina do campus Recife e Caruaru, da Universidade Federal de Pernambuco.

Professores confirmaram terem tido acesso à lista – um deles afirmou que o nome e a nota de um dos aprovados conferia com os dados de um candidato que ele conhecia. Candidatos que apareciam com os nomes aprovados confirmaram que nome completo, número de inscrição e média são os mesmos.

