Capixaba com suspeita de contaminação por cerveja está em estado grave

O capixaba Luiz Felippe Teles, internado com suspeita de contaminação por uma substância da cerveja Belorizontina, da cervejaria Backer, está estado de saúde grave.

Luiz está em um hospital deMinas Geraise está entre as 10 pessoas que podem ter sido contaminadas. O Ministério da Agricultura chegou a interditar a cervejaria e exames laboratoriais realizados pela Polícia Civil identificaram a presença de dietilenoglicol em ao menos dois lotes do produto.

Além da interdição da fábrica, foram apreendidos 16 mil litros da cerveja. O Ministério da Saúde determinou ações de fiscalização para a apreensão dos produtos nos mercados.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) do Espírito Santo encaminhou às vigilâncias municipais uma portaria, indicando a necessidade da retirada dos lotes l1 1348 e l2 1348 de circulação. As prefeituras daGrande Vitóriainformaram, por meio de nota, que já estão fiscalizando os comércios para a remoção das cervejas.

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou dez casos suspeitos da contaminação. Uma das pessoas acabou não resistindo aos sintomas e morreu. Por nota, a cervejaria Backer informou que confia no seu sistema de produção e está colaborando com os órgãos de saúde. A cerveja deve começar a ser recolhida nesta segunda-feira (13) nos municípios da Serra, Cariacica e Vila Velha. Em Vitória, segundo a prefeitura, a fiscalização começou no sábado (11), de forma preventiva, e não foram encontrados os lotes impedidos de serem comercializados.

O consumidor pode conferir o número do lote impresso, em um retângulo branco, na parte de trás da embalagem da cerveja.

