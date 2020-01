Carnaval 2020 em BH: blocos já fazem ensaios abertos ao público nesta semana; confira

Criado há dez anos, o Samba Queixinho faz anualmente homenagens a ícones de Belo Horizonte. Já foram temas do bloco o grupo Galpão, o Corpo e o de teatro de bonecos Giramundo. Neste ano, o homenageado é o Mercado Central, que fez 90 anos.

“A gente entende o Mercado Central como maior agregador de cultura da cidade. Tem a questão da tradição da alimentação, do café, doce de leite. É onde todas as tribos, de todas as classes sociais se encontram. É a praia do mineiro”, disse Gustavo Caetano, fundador e mestre da bateria do bloco.

Os ensaios do Samba Queixinho acontecem o ano inteiro, conta Caetano. “Nós não paramos. Termina um Carnaval e nós já estamos nos preparando para o próximo.” Tanto ensaio assim não é à toa. Só a bateria tem 200 integrantes. Cinquenta são bolsistas, que receberam apoio financeiro para tocar, pelo segundo ano, na folia. “Fizemos parceria para viabilizar que pessoas de baixa renda possam participar do carnaval.”

Os ensaios do Samba Queixinho acontecem na Avenida do Contorno, 1328, Floresta. As apresentações são abertas ao público, sempre às terças-feiras, de 19h30 às 22h, e aos sábados, de 14h30 às 17h.

O Queixinho desfila no domingo de carnaval, a partir das 14h nos arredores do Mercado Central. A expectativa é arrastar uma multidão de 200 mil pessoas pelo Centro de BH.

Bloco Faraó ensaia nesta terça-feira (7), em BH — Foto: Bloco Faraó/Divulgação

O bloco saiu às ruas pela primeira vez em 2019 e tem um nome inspirado na música “Faraó Divindade do Egito”, do Olodum. Para 2020, os membros do Faraó preparam o desfile “Faraó de todas as vozes”, destacando as minorias, com o enredo “BH virou o Egito”.

“A nossa proposta era congregar várias tribos que já participavam do carnaval de BH, pessoas de várias idades e regiões da cidade, em um acolhimento da diversidade”, explicou João Batista de Souza Junior, de 38 anos, um dos fundadores do bloco.

Cerca de 600 pessoas participam da produção do bloco, entre músicos, bailarinos e atores. O desfile possui intervenções teatrais na comissão de frente, organizadas por La Trupe Dell’art.

O ensaio desta terça-feira será na casa de shows A Fábrica, na Avenida Tereza Cristina, 295, no bairro Prado. No domingo (12), o grupo toca em uma festa de pré-carnaval na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH. Este ensaio também é gratuito, mas os interessados devem retirar o ingresso no site.