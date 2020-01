Casa Civil já prepara mudanças para “nova versão” do Bolsa Família

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, apresentou nesta quarta-feira (8) ao presidente Jair Bolsonaro estudos “bastantes aprofundados” sobre um novo programa para aperfeiçoar o Bolsa Família. A informação foi dada pelo porta-voz da presidência, Otávio Rêgo Barros, afirmando que Lorenzoni estava acompanhado de equipe do Ministério da Cidadania. O porta-voz afirmou, entretanto, não ter detalhes sobre as mudanças. A proposta deverá ser analisada em conjunto pelos ministérios da Economia, da Cidadania e pela Casa Civil e, então, levada novamente a Bolsonaro. “É um belo programa que visa reintegrar alguns aspectos que ficaram para trás dos programas assistencialistas de governo passados, privilegiando mérito, imaginando possibilidade de saída dessas pessoas do programa para que elas evoluam como cidadãs”, afirmou. A possibilidade de mudança do nome do programa não é descartada pelo governo.