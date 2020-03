Casa desaba durante chuva no Bairro Serra

(foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação )

Uma casa desabou no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde deste domingo. Ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a casa localizada no Beco Doutor Camilo desabou por volta das 17h30. Três viaturas deslocaram para o local e bombeiros se depararam com fios partidos sobre a via e os escombros da casa de dois pavimentos.

A corporação acionou a Cemig para o desligamento da rede elétrica. A Defesa Civil também foi solicitada para possíveis vistorias.