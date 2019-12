Casal de turistas suíços passaria a virada do ano em Paraty – O Antagonista

O casal de turistas suíços que entrou ontem, por orientação do GPS do carro, na favela da Cidade Alta, zona norte do Rio de Janeiro, tentava chegar a Paraty, onde passaria a virada do ano.

Michele Angelo Galli, de 73 anos, que dirigiu o veículo alugado, acabou sendo baleado no peito após, segundo a PM, uma tentativa de assalto. Ele continua internado em estado grave no Hospital Getúlio Vargas. Sua mulher, que estava no banco do passageiro, foi atingida por estilhaços de tiros no braço esquerdo e recebeu alta.

O porta-voz da PM, coronel Mauro Fliess, classificou o caso como um “fato isolado”.