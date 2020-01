Casal denuncia agressão e homofobia por motorista de aplicativo em Fortaleza

Carro do motorista por aplicativo que supostamente agrediu e foi homofóbico contra um casal de passageiros, em Fortaleza. — Foto: Arquivo pessoal

Um casal de empresários registrou um Boletim de Ocorrência contra um motorista do aplicativo Uber por agressão e homofobia. Segundo os dois passageiros, o condutor afirmou que “não ia levar viado” e agrediu um dos homens que esperavam pelo transporte com um tapa. A situação ocorreu na manhã desta quinta-feira (2), quando a corrida foi solicitada na Rua Monsenhor Bruno, no Bairro Meireles, em Fortaleza. A Uber informou que o caso está sendo apurado. O B.O. foi registrado no 2º Distrito Policial.