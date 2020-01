Casal “desaparece” no litoral e é encontrado almoçando em restaurante

Leticia Lima e Pietro Papini, de 20 anos (Reprodução Facebook/Divulgação)

Um casal causou preocupaçãoapós ficar dias sem entrar em contato com a família ao passar o Réveillon em uma praia entre Bertioga e Guarujá, no litoral paulista. Pietro Felipe Papini e Leticia Rodrigues Moraes de Lima, de 20 anos, “sumiram” depois de virarem o ano na Praia Branca, endereço conhecido por concentrar espaços para acampamento. A história ganhou repercussão após a mãe da jovem, Edneia Rodrigues, publicar um relato nas redes sociais sobre o caso.

No sábado (4), ela pediu ajuda pelo Facebook, em um post com a foto dos dois, falando sobre o desaparecimento após o Ano Novo. Chegou a contatar a polícia para notificar o sumiço. Nesta segunda-feira (6), Edneia avisou que o casal foi encontrado. “Pessoal, o pai do Pietro encontrou os dois, graças a Deus estão vivose muito bem, poisestavam bem tranquilos em um restaurante na praia, estou indignada com tanta falta de consideração e respeito com as famílias”, disse.

Segundo oG1, a família chegou a viajar para o litoral para procurar a dupla. A preocupação aumentou porque Leticia teria avisado a mãe que voltaria no dia 1º, após a virada. “Chegamos a combinar pelo telefone, quando ela me desejou feliz Ano Novo”, contou para o site.

“Vi no noticiário que um casal foi encontrado morto. No desespero, a gente começa a imaginar coisas. Estou muito aliviada por eles terem sido encontrados bem, mas muito chateada com a minha filha”, contou Edneia.