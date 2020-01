Caso suspeito em Paul�nia foi atendido em Campinas

Divulgação Coronavirus: caso suspeito em Paulínia foi atendido em Campinas

A prefeitura de Paulínia confirmou a existência de um caso suspeito de coronavirus na cidade. Disse ainda que o paciente foi atendido na rede particular de saúde de Campinas. Veja a íntegra da nota:

“Em relação à notícia divulgada sobre a presença de um paciente de 45 anos oriundo da China com suspeita de coronavírus em Paulínia, a Secretaria Municipal de Saúde da informa que está tomando todas as providências de caráter epidemiológico, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, além de medidas de segurança e de isolamento para tratar de forma mais adequada e eficiente a família, bem como de proteção da população.

O caso suspeito não foi atendido na rede municipal de Saúde de Paulínia, mas sim na rede privada em Campinas, sendo monitorado pelo serviço de Vigilância em Saúde de Paulínia.”